Margfalt fleiri greiddu atkvæði á fyrsta degi utankjörfundaratkvæðagreiðslu vegna Evrópusambandsviðræðna en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir áhugann virðast mikinn.
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu hófst í gær hjá skrifstofum sýslumanna á landinu og hjá sendiráðum og ræðismannsskrifstofum erlendis. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir ásóknina óvenju mikla.
„Í gær kusu tvö hundruð sextíu og sex hjá okkur en hjá öllum sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum voru þeir fjögur hundruð og átta. Þannig þetta fer mjög vel af stað og það virðist mikill áhugi á þessum kosningum,“ segir Sigríður.
Opnað var á ný klukkan tíu í morgun og upp úr klukkan ellefu höfðu um eitt hundrað og tuttugu þegar greitt atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.
Ásóknin er mun meiri en í síðustu sveitarstjórnarkosningum í vor þegar fimmtíu og tveir greiddu atkvæði á fyrsta degi.
Sigríður segir að í síðustu forseta- og alþingiskosningum hafi allt að tuttugu og átta þúsund manns greitt atkvæði utan kjörfundar og býst jafnvel við að atkvæðin verði fleiri í ár.
„Við sjáum aðeins að íslenskir ríkisborgarar sem búa erlendis eru að koma til okkar, eru í sumarfríi á Íslandi og nota tækifærið og kjósa.“
Opið verður frá klukkan tíu til fjögur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í vikunni og opnunartíminn verður lengdur eftir því sem nær dregur kjördegi.
Sigríður segir kjörsókn utan kjörfundar hafa verið að aukast á síðustu árum og tengir það við faraldurinn þar sem fólk hafi mögulega komist upp á lagið. Auk þess séu margir á ferðinni í sumar og ráðstafanir verði gerðar ef kjörsóknin verður meiri en búist var við.
„Við miðum mönnunina hjá okkur við meðalásókn í utankjörfund en verði þetta miklu meira þurfum við að gefa í.“