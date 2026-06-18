Sigldu af stað með mótmælandann um borð

Hvalveiðiskipið Hvalur 9 hefur siglt úr höfn en Hólmsteinn Harðarson situr nú í tunnu mastursins til að mótmæla hvalveiðum. Hann sagðist fyrr í dag ekki ætla niður sjálfviljugur en að hann væri með takmarkað nesti, eitthvað vatn og lítið batterí á símanum.
Hann sagðist þá ekki vita hvað annað hann gæti gert til að mótmæla hvalveiðum.
Í samtali við fréttastofuna fyrr í dag sagðist Hólmsteinn ekki ætla sjálfviljugur niður því það væri erfitt að taka menn úr tunnunni. Hann segist ekki vita hvenær hann færi loks niður eða við hvaða aðstæður. Hólmsteinn skipulagði mótmælin einn.
„Ég bara veit ekki hvað annað ég get gert. Lögreglan kom og fór áðan. Nokkrir úr áhöfninni töluðu við mig,“ sagði Hólmsteinn í samtali við Vísi fyrr í dag en hann hafði einnig orð á því að hann ef að skipið færi, þá færi hann einnig.
„Þetta mun ekki stoppa þetta skip, þegar ég fer þá fer skipið. En ég veit ekki hvað annað ég get gert til að hjálpa hvölunum, sumir gera þetta, aðrir skrifa, aðrir tala. Það er fallegt að allir geri það sem þeir geta.“
Hvalur 8 sigldi fyrr í dag upp í Hvalfjörð og líklegt þykir að Hvalur 9 geri það sömuleiðis þar sem hvalabyssur yrðu settar á það og skipverjar myndu þjálfa sig í notkun þeirra. Ætti skipið að halda út á mið til hvalveiða um næstu helgi, líklegast á laugardag, þann 20. júní. Báturinn virtist á fimmta tímanum vera á góðri siglingu í átt frá höfninni.
Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðaryfirlögregluþjónn sagði í samtali við Vísi fyrr í dag að ekki hefði verið óskað eftir aðkomu lögreglu að mótmælunum.
„Við fórum, ræddum við þá sem málið snýr að og það var ekki óskað eftir aðkomu lögreglu að þessu,“ sagði hann í samtali við blaðamann.
Fréttin er ennþá í vinnslu.