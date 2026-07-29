Innlent

Krefjast þess að náttúruhagsmunir verði settir ofar fjár­hags­legum hags­munum Dalsbús

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Stjórn íbúasamtaka í Mosfellsdal er uggandi yfir þeim umhverfisáhrifum sem atvikið mun mögulega valda.
Stjórn íbúasamtaka í Mosfellsdal er uggandi yfir þeim umhverfisáhrifum sem atvikið mun mögulega valda. Vísir/Lýður

Stjórn Víghóls, íbúasamtaka Mosfellsdals, segist verulega brugðið yfir því að hundruðir minka hafi sloppið út í Dalsbúi. Mosfellsdalur sé gróðursæl náttúruparadís, þar sem sé að finna fjölskrúðugt fuglalíf sem nú steðjar ógn að.

Frá þessu greinir í yfirlýsingu frá stjórninni.

Þar segir að fjölmargir íbúar haldi hænur og aðra fugla sem nú þurfi að halda inni.

„Stjórn Víghóls mun í samvinnu við bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ vinna að því að miðla upplýsingum til íbúa um stöðu mála eftir því sem þær liggja fyrir. Einnig bendum við Dalbúum á að fylgjast með opinberri vefsíðu og Facebook-síðu Mosfellsbæjar,“ segir í yfirlýsingunni.

Þá segir að stjórnin krefjist þess að gripið verði til allra mögulegra ráðstafana til að draga sem mest úr fyrirsjáanlegum skaða.

„Við förum fram á það að hagsmunir náttúrunnar verði settir ofar fjárhagslegum hagsmunum búsins. Ef ekki verður allt reynt til að lágmarka skaðann óttumst við að minkafaraldur verði viðvarandi í Dalnum okkar næstu árin og jafnvel áratugina. Það myndi hafa varanleg áhrif á samfélagið okkar allra, dýra og manna.“

Hér fyrir neðan má finna yfirlýsinguna í heild:

„Stjórn Víghóls, íbúasamtaka í Mosfellsdal, er líkt og öllum íbúum í Dalnum verulega brugðið yfir þeim tíðindum að hundruð minka hafi sloppið út úr loðdýrabúinu Dalsbúi. Mosfelldalur er gróðursæl náttúruparadís og þar er fjölskrúðugt fuglalíf sem nú steðjar mikil ógn að. Fjölmörg okkar halda hænur og aðra fugla sem nú þarf að loka rækilega inni. 

Stjórn Víghóls mun í samvinnu við bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ vinna að því að miðla upplýsingum til íbúa um stöðu mála eftir því sem þær liggja fyrir. Einnig bendum við Dalbúum á að fylgjast með opinberri vefsíðu og Facebook-síðu Mosfellsbæjar. 

Stjórn Víghóls krefst þess að gripið verði til allra mögulegra ráðstafana til að draga sem mest úr þeim fyrirséða skaða á náttúruna sem af þessum atburði mun hljótast. Við förum fram á það að hagsmunir náttúrunnar verði settir ofar fjárhagslegum hagsmunum búsins. Ef ekki verður allt reynt til að lágmarka skaðann óttumst við að minkafaraldur verði viðvarandi í Dalnum okkar næstu árin og jafnvel áratugina. Það myndi hafa varanleg áhrif á samfélagið okkar allra, dýra og manna.“

Mosfellsbær Dýr Loðdýrarækt

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið