Slökkti sjálfur eldinn

Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um reyk og eld við einbýlishús við Sævang í Hafnarfirði á fjórða tímanum í dag. Slökkvilið sendi bíla á staðinn en þá var búið að slökkva eldinn.
Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu var um að ræða eld í girðingu. Áður en slökkviliðsmenn náðu á svæðið var búið að slökkva eldinn með garðslöngu. Húsráðandi afþakkaði í framhadlinu alla aðstoð slökkviliðsins sem sneri aftur í bækistöðvar sínar.
Lögreglumenn mættu á svæðið rétt fyrir klukkan hálf fjögur sem og sjúkrabíll.
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