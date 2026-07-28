Áfram siglir áhöfn hvalavina og aðgerðarsinna um borð í Bandero um utan tólf mílna lögsögunni og reynir að hafa uppi á hvalveiðiskipum Hvals hf. Skipverjar saka Kristján Loftsson um að setja þrýsting á Landhelgisgæsluna að hún beiti sér af óþörfu.
Að sögn Magnúsar Pálmars Jónssonar aðgerðastjóra hefur Landhelgisgæslan nú kallað tvisvar til skipsins og köllum þeirra var svarað í fyrra skiptið. Bandero var fyrst siglt inn fyrir efnahagslögsögu Íslands í lok júní og er ferðalagið hluti af svokallaðri Aðgerð 86 sem snýr að því að binda endi á hvalveiðar á Íslandi. Fyrst um sinn var varðskipinu Þór siglt að Bandero þar sem fylgst var með ferðum Bandero.
Bandero hefur undanfarna daga siglt um utan tólf mílna lögsögu Íslands. Í myndbandi sem skipverjar birtu á samfélagsmiðlum er það sagt vera af ótta við að Landhelgisgæslan taki þá fasta. Þar segja þeir einnig að Kristján Loftsson forstjóri Hvals hf. setji þrýsting á Landhelgisgæsluna til að beita sér að óþörfu.
„Þegar Bandero elti uppi síðustu tvö hvalveiðiskip Íslands, Hval 8 og Hval 9, kom til afskipta Landhelgisgæslu Íslands,“ segir einn áhafnarmeðlimurinn.
Afskiptin hafa þó verið bundin við eftirlit og engin bein afskipti hafa verið höfð af ferðum skipsins.
Paul Watson-samtökin hafa undanfarna daga fylgst með ferðum Hvals 8 og Hvals 9 og bjóða hverjum þeim sem geta upplýst um staðsetningu hvalveiðiskipana í rauntíma 250 þúsund krónur fyrir.
Magnús Pálmar Jónsson aðgerðarstjóri segir Landhelgisgæsluna hafa reynt að hafa samband við áhöfnina í gær.
„Eins og kom fram hjá ykkur fór eftirlitsflugvél á staðinn og gerði tilraun til að hafa samband við þá,“ segir Magnús.
Ekkert svar barst?
„Það barst ekki í það skiptið.“