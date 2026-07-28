Í hádegisfréttum fjöllum við um tilraunir skipsins Bandero til að hafa áhrif á hvalveiðar Hvals hf. Þær hafa engan árangur borið og Gæslan kannast ekki við fullyrðingar þess efnis að hún hafi haft afskipti af skipinu.
Þá segjum við frá dómsuppkvaðingu sem verður síðar í dag í Edition málinu svokallaða sem vakið hefur mikla athygli hér á landi og víðar síðustu misserin.
Einnig tökum við stöðuna á utankjörfundaratkvæðagreiðslu fyrir komandi ESB þjóðaratkvæðagreiðslu og heyrum í Stjörnu-Sævari um sólmyrkvann sem er yfirvofandi á vesturhelmingi landsins.
Í sportinu eru það svo tíðindi af franska landsliðinu í fótbolta og að auki verður farið yfir Bestu deildina kvennamegin.