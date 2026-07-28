Innlent

Meiri­hluti aðildarfyrirtækjanna and­vígur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Bjarni Benediktsson er framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins.
Bjarni Benediktsson er framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Vísir/Lýður Valberg

Andstaða aðildarfyrirtækja Samtaka atvinnulífsins við aðild Íslands að Evrópusambandinu hefur aukist samkvæmt nýrri könnun Gallup meðal fyrirtækjanna. Fullveldið vegur hvað þyngst.

Samtök atvinnulífsins (SA) létu framkvæma könnun meðal aðildarfyrirtækja sinna og í niðurstöðum hennar kemur fram að 66 prósent fyrirtækjanna eru andvíg því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Það er sex prósenta aukning frá síðustu könnun.

22 prósent eru samþykk aðild og taka tólf prósent ekki afstöðu. Fleiri eru þó hlynnt upptöku evru eða alls 36 prósent fyrirtækjanna en rúmur helmingur, 54 prósent, er andvígur.

„Þegar spurt var hvaða sjónarmið hefðu mest áhrif á afstöðu til aðildar kom fullveldi Íslands langsterkast fram. Næst á eftir fylgja sjónarmið sem tengjast yfirráðum yfir náttúruauðlindum, regluverki Evrópusambandsins, sjálfstæðu ákvörðunarvaldi Íslands og efnahagslegu svigrúmi, meðal annars þegar kemur að vöxtum og verðbólgu,“ segir í tilkynningunni.

Andstaðan virðist ekki bundin við stærð fyrirtækjanna heldur séu sömu grunnsjónarmið sem ráða mestu um afstöðuna. Einnig er meirihluti andvígur í öllum landshlutum.

„Könnunin sýnir að andstaða aðildarfyrirtækja við ESB-aðild hefur aukist frá fyrri mælingum. Það sem vekur þó ekki síður athygli er að fyrirtækin nefna fyrst og fremst fullveldi Íslands, stjórn yfir eigin auðlindum og sjálfstætt ákvörðunarvald sem ástæður fyrir afstöðu sinni. Það eru skilaboð sem ætti að taka alvarlega,“ er haft eftir Bjarna Benediktssyni, framkvæmdastjóra SA, í tilkynningunni.

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