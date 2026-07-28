Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 28. júlí 2026 12:39 Bjarni Benediktsson er framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Vísir/Lýður Valberg Andstaða aðildarfyrirtækja Samtaka atvinnulífsins við aðild Íslands að Evrópusambandinu hefur aukist samkvæmt nýrri könnun Gallup meðal fyrirtækjanna. Fullveldið vegur hvað þyngst. Samtök atvinnulífsins (SA) létu framkvæma könnun meðal aðildarfyrirtækja sinna og í niðurstöðum hennar kemur fram að 66 prósent fyrirtækjanna eru andvíg því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Það er sex prósenta aukning frá síðustu könnun. 22 prósent eru samþykk aðild og taka tólf prósent ekki afstöðu. Fleiri eru þó hlynnt upptöku evru eða alls 36 prósent fyrirtækjanna en rúmur helmingur, 54 prósent, er andvígur. „Þegar spurt var hvaða sjónarmið hefðu mest áhrif á afstöðu til aðildar kom fullveldi Íslands langsterkast fram. Næst á eftir fylgja sjónarmið sem tengjast yfirráðum yfir náttúruauðlindum, regluverki Evrópusambandsins, sjálfstæðu ákvörðunarvaldi Íslands og efnahagslegu svigrúmi, meðal annars þegar kemur að vöxtum og verðbólgu,“ segir í tilkynningunni. Andstaðan virðist ekki bundin við stærð fyrirtækjanna heldur séu sömu grunnsjónarmið sem ráða mestu um afstöðuna. Einnig er meirihluti andvígur í öllum landshlutum. „Könnunin sýnir að andstaða aðildarfyrirtækja við ESB-aðild hefur aukist frá fyrri mælingum. Það sem vekur þó ekki síður athygli er að fyrirtækin nefna fyrst og fremst fullveldi Íslands, stjórn yfir eigin auðlindum og sjálfstætt ákvörðunarvald sem ástæður fyrir afstöðu sinni. Það eru skilaboð sem ætti að taka alvarlega,“ er haft eftir Bjarna Benediktssyni, framkvæmdastjóra SA, í tilkynningunni. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Skoðanakannanir Mest lesið Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Innlent Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Innlent Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Erlent Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Erlent Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Erlent „Við munum ná markmiðum okkar“ Erlent Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Innlent Enn skelfur í Bárðarbungu Innlent Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Innlent „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Innlent Fleiri fréttir Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Enn skelfur í Bárðarbungu Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Senda norðlenskt rusl úr landi Umfangsmestu rýmingar frá seinni heimsstyrjöldinni: „Tunglið var orðið appelsínugult“ Verst frétta um hvað felst nákvæmlega í fyrirhuguðum niðurskurði Stjórnlausir skógareldar og vertar sem fagna Á þriðja hundrað þegar greitt atkvæði Brotlenti í djúpu gili Dæmdur lögreglumaður kenndi neikvæðu umtali samstarfsfélaga um Varanlegar undanþágur hluti af ESB frá upphafi Snýr aftur á spítalann í skugga kæru til Landsréttar Flugmaðurinn er fundinn Sækja slasaðan göngumann á Esjuna „Fólk er ekki heimskt“ Sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna Ljóst hvar sólin verður um versló og hvar ekki Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Fluttur til Danmerkur með alvarleg brunasár Sjá meira