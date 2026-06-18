Lögreglu bárust tvær tilkynningar í dag um karlmann á ferð um Árbæ sem falaðist eftir styrkjum fyrir góðgerðarsamtök. Hann leitaðist eftir styrk að upphæð tvö þúsund krónur en að tvö þúsund evrur hafi verið teknar af kortum þeirra sem féllust á að styrkja málefnið. Lögregla varar við manninum.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir í fréttatilkynningu að sér hafi borist tvær tilkynningar um erlendan karlmann sem hafi gefið sig á tal við eldri borgara á ferð um Árbæ í dag og falast eftir styrkjum fyrir óþekkt góðgerðarsamtök.
Maðurinn hafi ekki viljað seðla heldur greiðslukort og PIN-númer og hafi notað síma sem posa. Hann hafi leitast eftir tvö þúsund króna styrk en í ljós hafi komið að tvö þúsund evrur hafi verið teknar af kortum þeirra sem féllust á að styrkja óþekktu góðgerðarsamtökin. Upphæðin samsvarar um 288 þúsund íslenskra króna.
Lögreglan segist lítið vita annað um manninn en að hann hafi talað ensku og verið svartklæddur og í hvítum skóm.