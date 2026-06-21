Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Smári Jökull Jónsson skrifar 21. júní 2026 14:01 Biðin hefur neikvæð áhrif á börn. Mikil aukning hefur orðið í tilvísunum til Geðheilsumiðstöðvar barna og er biðtími eftir ADHD greiningu að meðaltali eitt til tvö ár. Forstöðumaður Geðheilsumiðstöðvar segir biðtímann geta haft áhrif á vellíðan og námsárangur barna. Embætti landlæknis birti á dögunum fréttabréf þar sem fram koma upplýsingar um geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn. „Það hefur orðið mikil aukning á tilvísunum til Geðheilsumiðstöðvar barna alveg frá árinu 2022 og það er í samræmi við alþjóðlega þróun. Við sjáum þessa þróun á Norðurlöndum, sjáum hana líka í Bertlandi,“ segir Linda Kristmundsdóttir forstöðumaður Geðheilbrigðismiðstöðvar barna. „Einhverjir sem bíða skemur og einhverjir lengur“ Börnum á biðlista eftir þjónustu BUGL hefur fækkað og Linda segir að hluta af fjölgun tilvísana til Geðheilsumiðstöðvar megi rekja til tilfærslu á þjónustu. Í lok síðasta árs voru rúmlega 2600 börn á biðlista eftir þjónustu hjá Geðheilsumiðstöð barna og hafði meirihluti þeirra beðið lengur en eitt ár. „Við erum með forgangslista og við reynum alltaf að meta alvarleika einkenna. Þannig að það eru einhverjir sem bíða skemur og aðrir bíða lengur. En að meðaltali þá er biðtíminn eftir ADHD-greiningu svona eitt til tvö ár.“ Fólk geti leitað til sveitarfélaga eftir aðstoð Geðheilsumiðstöð er eina opinbera stofnunin sem greinir ADHD. Börn þurfa oft á tíðum fyrst að bíða eftir frumgreiningu og síðan aftur til að komast að hjá Geðheilsumiðstöð. „Það er ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan barna og námsárangur til dæmis, þannig að við erum ekki ánægð með þessa stðu. En það er mikil vinna í gangi í heilbrigðisráðuneytinu að skoða þessa stöðu og það hafa heilmiklar úrbætur verið gerðar,“ segir Linda. Til dæmis hafi verið bætt við sérfræðingum og sett á fót lyfjafræðsla fyrir foreldra sem getur nýst á meðan beðið er. „Við leggjum áherslu á að þegar við fáum tilvísun að ábyrgð á máli barnsins er á höndum tilvísanda þar til það kemst að hjá okkur. Þannig að fólk á að geta leitað til þjónustumiðstöðva og sveitarfélaga eftir aðstoð,“ segir Linda að lokum. Börn og uppeldi Geðheilbrigði Einhverfa Mest lesið Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Innlent „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Innlent „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Innlent Hafði fé af mótsgesti Innlent Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Innlent Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl Innlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Erlent Fleiri fréttir Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Sjá meira