Systir Ming Ting: Catherine „ekki sjálfstæð“ Agnar Már Másson skrifar 18. júní 2026 14:17 „Catherine var mjög feimin og virkaði mjög náin foreldrum sínum og tjáði sig mjög lítið," sagði yngri systir Ming Ting fyrir dómi í dag. Á mynd er Ming Ting Mancel. Vísir/Vilhelm Yngri systir Ming Ting Mancel, sem er ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samráði við eiginmann sinn á Edition-hótelinu í Reykjavík, segir að dóttir þeirra hjóna hafi ekki verið sjálfstæð og raunar hafi hún virst háð foreldrum sínum. Ming Ting hefur haldið því fram að dóttirin hafi sjálfviljug leyft foreldrum sínum að svipta sig lífi. Réttarhöldin í Edition-málinu eru komin á þriðja dag, þar sem hin 56 ára Ming Ting Mancel hefur verið ákærð fyrir að myrða 29 ára dóttur sína, Catherine, í samráði við eiginmann sinn, Emeric Mancel heitinn, á lúxushótelinu Reykjavik Edition í júní 2025. Samkvæmt ákærunni eiga hjónin að hafa haldið dóttur sinni, Catherine, fastri og brugðið snöru um háls hennar til að þrengja að öndunarvegi. Svo hafi þau stungið hana tvisvar með hnífi í brjóstkassann og önnur stungan hæfði hjartað, sem er talin vera dánarorsökin. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Aftur á móti hefur komið fram í málflutningi Ming Ting að fjölskyldan öll hafi ætlað að svipta sig lífi á hótelherberginu þessa nótt, aðfaranótt 14. júní. Hún sagðist hafa haldið í hönd dóttur sinnar meðan Emeric hefði stungið hana, síðan hafi þau lagt hana upp í rúm og stungið hana þar aftur. Ming Ting sagði að dóttir sín hefði ekki streist á móti en viðurkenndi engu að síður að dóttir hennar hefði viljað fara á annan hátt. Réttarlæknir sagði aftur á móti í dag að klóráverkar á hálsi kynnu að benda til þess að hún hafi streist á móti. Sjaldan hitt systur sína frá því að hún flutti úr Frakklandi Yngri systir Ming Ting sem er búsett í Frakklandi bar vitni fyrir dómi í gegnum fjarfundarbúnað en þar var hún spurð út í samband sitt við systur sína og samband Catherine við foreldra sína. Systirin sagði þar að systurnar tvær hefðu verið í litlum samskiptum frá því að Ming Ting flutti frá Frakklandi. Þær ættu í flestum samskiptum í gegnum WeChat en seinast hefðu þær hist fyrir um tveimur árum. Sendi systur sinni giftingarhringinn og erfðaskrá dóttur sinnar Hún sagði að 11. júní hefði hún fengið skilaboð frá systur sinni sem ollu henni áhyggjum. „Systir mín hafði samband til að segja mér að ég myndi fá frá henni pakka. Það er allt og sumt,“ sagði systirin fyrir dómi í dag. Hún sagði að skilaboðin hefðu valdið henni áhyggjum og því hafi hún reynt að ná í systur sína með því að hringja í gegnum WeChat en engin svör bárust. „Mér fannst skilaboðin sem ég fékk vera svolítið skrítin, þau voru svo stutt, mig minnir að hún hafi ekki sagt góðan daginn. Mér fannst eitthvað undarlegt við þetta og þetta olli mér áhyggjum.“ Pakkinn hafi svo borist henni 16. júní, tveimur dögum eftir atvikið á Edition. Í pakkanum hafi verið gjafavörur frá Íslandi – en einnig giftingarhringur Ming Ting. Skömmu síðar hafi hún fengið erfðaskrár fjölskyldunnar sendar 18. júní. Hún gat ekki borið kennsl á rithöndina utan á bréfinu, sagði hún. Spurð hvort það hafi verið íslensk frímerki á umslaginu svaraði hún að hún myndi það ekki. Ekki sjálfstæð Því næst var hún spurð út í samband sitt við Cathrine, dóttur þeirra Emeric heitins og Ming Ting. Systirin sagðist muna eftir því að hafa hitt fjölskylduna 2018. „Catherine var mjög feimin og virkaði mjög náin foreldrum sínum og tjáði sig mjög lítið. Maður þurfti að fara til þeirra til að eiga í samskiptum við hana,“ sagði systirin. Hún hafi þó ekki virst seinþroska. „Ég gat ekki greint neitt sem benti til þess.“ Þær hafi átt venjulegar samræður þennan tíma. Henni fannst hún vera hlédræg, sérstaklega miðað við sín eigin börn. Fannst þér hún virka sjálfstæð gagnvart foreldrum sínum? „Nei, hún var ekki sjálfstæð,“ svaraði systir Ming Ting. Var hún háð foreldrum sínum? „Við vorum sammála um það að hún væri orðin svo stór og tími kominn til að flytja út, en þá sagði hún bara: „Nei, af hverju ætti ég að fara frá foreldrunum? Mér líður bara vel með þeim?““ Einu samskiptin sem hún hefði átt við Catherine síðan hefðu verið afmæliskveðjur í smáskilaboðum og þess háttar. Hún svaraði þeim en annars ekkert. Hún vissi ekki hvort hún hefði átt í einhverjum samskiptum við frændsystkini sín. Réttarhöld halda áfram í dag og verður haldið í vettvangsgöngu á hótelinu. Allt bendir til þess að þinghaldi ljúki ekki í dag. 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