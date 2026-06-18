Klórför eins og þegar fólk „reynir að losa sig úr kyrkingunni“ Agnar Már Másson skrifar 18. júní 2026 13:03 „Klóráverkar á hálsi bentu til klórs með fingrum,“ sagði réttarlæknir í héraðsdómi í dag þar sem verið var að taka fyrir mál Ming Ting. Vísir/Vilhelm Réttarlæknir segir að dóttir Ming Ting Mancel, sem er ákærð fyrir morð í Edition-málinu, virðist hafa verið með klóráverka á hálsi og áverka eftir snöru. Klóráverkarnir gætu bent til þess að dóttirin hafi streist á móti er hún hafi verið haldin hálstaki af foreldrum sínum. Ming Ting hefur haldið því fram að dóttirin hafi sjálfviljug leyft foreldrum sínum að svipta sig lífi. Réttarhöldin í Edition-málinu eru komin á þriðja dag, þar sem hin 56 ára Ming Ting Mancel hefur verið ákærð fyrir að myrða dóttur sína í samráði við eiginmann sinn, Emeric Mancel heitinn, á lúxushótelinu Reykjavik Edition í júní 2025. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Samkvæmt ákærunni eiga hjónin að hafa haldið dóttur sinni, Catherine, fastri og brugðið snöru um háls hennar til að þrengja að öndunarvegi. Svo hafi þau stungið hana tvisvar með hnífi í brjóstkassann og önnur stungan hæfði hjartað, sem er talin vera dánarorsökin. Aftur á móti hefur komið fram í málflutningi Ming Ting að fjölskyldan öll hafi ætlað að svipta sig lífi á hótelherberginu þessa nótt, aðfaranótt 14. júní. Hún sagðist hafa haldið í hönd dóttur sinnar meðan Emeric hefði stungið hana, síðan hafi þau lagt hana upp í rúm og stungið hana þar aftur. Hún sagði að dóttir sín hefði ekki streist á móti en viðurkenndi engu að síður að dóttir hennar hefði viljað fara á annan hátt. Líkt og þegar fólk „reynir að losa sig úr kyrkingunni“ Réttarlæknirinn, sem framkvæmdi krufningu á Catherine og Emeric, staðfesti að Catherine hefði verið með tvö stungusár í bringunni og hið neðra væri líklegra til þess að hafa hæft hjartað. Þá hafi hún verið með áverka á framanverðum hálsi sem bentu til þess að hún hafi verið kyrkt með bandi. Punktblæðingar bentu til þess að hún hefði verið á lífi þegar kyrkingin átti sér stað. En auk áverka eftir söruna hafi hún verið með klóráverka á hálsi. „Klóráverkar á hálsi bentu til klórs með fingrum,“ sagði læknirinn og líkti áverkunum við það „þegar fólk lendir í kyrkingu, [og] reynir að losa sig úr kyrkingunni“ t.d. með því að grípa um snöruna. Réttarlæknirinn gat aftur á móti ekki útilokað aðrar skýringar á þessum klórförum. Spurður af dómara hvort algengt væri að fólk sýndi ósjálfráða viðbrögð við sjálfsvígi sagði hann það ekki útilokað en það væri þó óalgengt. „Ég myndi alltaf áhyggjur þegar maður sér það,“ sagði hann. Óljóst er hvers konar band var notað í hálstakinu. Af ljósmynd að dæma sagði réttarlæknirinn að þetta liti út fyrir að vera eins konar hleðslusnúra, en fram kom í máli réttarmeinafræðings fyrr í dag að svo virtist sem þau hefðu átt bandið sjálf og DNA-sýni hefðu fundist af öllum fjölskyldumeðlimum á mismunandi stöðum á bandinu. Höggáverkar á enni Auk þessara áverka hefði Catherine verið með punktblæðingar á augunum, sem sé dæmigert fyrir kyrkingu með snöru, og húðblæðingar á limum. Enn fremur hefði Catherine verið með höggáverka og húðblæðingu á hattlínu ennis, sem sé dæmigert um það þegar fólk rekur hausinn í en gæti einnig skýrst af höggi frá annarri manneskju. Þá hafi hún verið með áverka á hægri upphandlegg sem læknirinn sagði að mætti mögulega túlka sem gripfar annars manns, en ekki væri hægt að útiloka aðrar skýringar þar sem áverkar á útlimum væru vissulega algengir. Faðirinn var með nýrnasjúkdóm Fram hefur komið í máli sakbornings bæði fyrir dómi og í fyrri skýrslutökum að fjölskyldan hafi tekið ákvörðun um að svipta sig lífi vegna þess að eiginmaðurinn hefði greinst með nýrnasjúkdóm og væri dauðvona. Læknirinn staðfesti að Emeric hefði verið með mjög alvarlegan nýrnasjúkdóm „Hann var með mjög sjúk nýru,“ sagði hann. „Af verstu gerð má segja,“ bætti læknirinn við og tók fram að Emeric hefði verið með lokastigs nýrnasjúkdóm. 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