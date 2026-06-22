Kerlingarfjöll: Ævintýri á hálendi Íslands Hálendismiðstöðin í Kerlingarfjöllum 22. júní 2026 09:01 Heimsókn í Kerlingarfjöll líður seint úr minni ferðalanga, hvort sem stoppað er í einn dag eða lengur. Náttúran er stórkostleg, Hálendisböðin svíkja engan, boðið er upp á fjölbreytt úrval af gistingu og ljúffengar veitingar. Í sumar er tilvalið að gera sér ferð til fjalla og láta sér líða vel í faðmi náttúrunnar. Hálendið er nær en þú heldur og lítið mál að skjótast þangað í dagsferð á sumrin, hvort sem þú vilt keyra á eigin vegum eða skella þér í skipulagða ferð. Eins dags ævintýri í Kerlingarfjöllum Skipulagðar dagsferðir úr Reykjavík í Kerlingarfjöll verða í boði í allt sumar. Ferðin er á vegum Hálendismiðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum og henni fylgir akstur úr Reykjavík og til baka, aðgangur að Hálendisböðunum, rúta að háhitasvæðinu í Hveradölum og leiðsögn um svæðið, auk þess sem stoppað verður við Gullfoss og Geysi á leiðinni. Dagsferðin er tilvalin leið til að njóta fjölbreyttrar náttúru og upplifa auðn hálendisins. Margir Íslendingar eiga góðar æskuminningar úr Kerlingarfjöllum. Hluti af töfrum hálendis Íslands felst nefnilega í leiðinni þangað. Þögnin sem einkennir grýttar auðnirnar er engu lík og fær ferðalanga til að staldra við og leggja við hlustir. Kjalvegur, sem liggur til Kerlingarfjalla á miðhálendi Íslands opnaði sérstaklega snemma í ár og á leiðinni er tilkomumikil náttúra við hvert fótmál—rjúkandi jarðhitasvæði og hrímkaldar jökulár í bland við snæviþakta fjallstinda og stórbrotna útsýnisstaði. Fyrir þau sem vilja takast sjálf á við fjallvegina, frekar en að njóta útsýnisins úr rútu, er kjörið að skella sér í bíltúr og leggja í dagsferð á eigin vegum. Slaka á í Hálendisböðunum með einstakt útsýni til fjalla og fá sér kaffibolla og dýrindis vöfflu. Á matseðli Hálendismiðstöðvarinnar eru meðal annars dýrindis vöfflur. Yljandi böð í óviðjafnanlegu umhverfi Hálendisböðin í Kerlingarfjöllum eru staðsett við Hálendismiðstöðina í miðjum Ásgarði, á bökkum Ásgarðsár, með ótrúlegt útsýni yfir fjallgarðinn sem umlykur dalinn og er þar tilvalið að slaka á eftir viðburðaríkan dag eða safna orku fyrir næsta ævintýri. Allir gestir í Kerlingarfjöllum geta keypt aðgang að Hálendisböðunum, hvort sem þeir gista á svæðinu eða ekki, en aðgangur fylgir með gistingu á hóteli og í einkaskálum. Í Hálendisböðunum er meðal annars heit setlaug, kaldur pottur, glæsileg sauna og bar þar sem hægt er að panta svalandi drykki til að njóta ofan í. Umgjörðin er hlýleg og náttúruleg enda er aðstaðan hönnuð í fullkomnum samhljómi við umhverfið sem umlykur. Glæsileg gistiaðstaða er í Kerlingarfjöllum þar sem vel fer um gesti. Griðastaður á hálendinu Hálendismiðstöðin sem nú er starfrækt í Kerlingarfjöllum er hlýlegur griðastaður og er hvert rými hannað með slökun og þægindi að leiðarljósi. Í hálendismiðstöðinni er notalegur veitingastaður þar sem boðið er upp á ljúffengan mat í hlýlegu umhverfi. Boðið er upp á bragðgóðan hádegis- og kvöldverð, morgunverð og hefðbundið íslenskt vöfflukaffi. Vöfflurnar eru dásamlegar, með þeyttum rjóma, sultu og sírópi og eru í boði ásamt rjúkandi heitum bolla af kaffi eða súkkulaði á hverjum degi frá kl. 15-17. Það er notalegt að láta þreytuna líða úr sér í lok dags í Hálendisböðunum. Í Kerlingarfjöllum er boðið upp á gistingu við allra hæfi. Einföld tjaldgisting, þægindi á hótelherbergi og allt þar á milli. Á tjaldsvæðinu kemst þú í bein tengsl við náttúruna á þessum einstaka stað. Gestir á tjaldsvæðinu hafa aðgang að eldunaraðstöðu, salernum, sturtu og útigrilli í þjónustuhúsi og geta auk þess borðað á veitingastaðnum á hótelinu og keypt aðgang að Hálendisböðunum. Ævintýri fyrir alla Í Kerlingarfjöllum er boðið upp á úrval afþreyingar á borð við fjallahjólreiðar, buggy-akstur, fjalla- og gönguskíði og fleira. Mikið er af spennandi gönguleiðum um svæðið þar sem líta má magnaða náttúru og víðerni miðhálendisins. Hægt er að skrá sig í göngu með leiðsögumanni sem er sérfróður um þessa einstöku náttúruperlu og láta leiða sig um ótroðnar slóðir sem fæstir fá nokkurn tímann að sjá. Náttúrufegurðin og þögnin sem ríkir á hálendinu er engu lík. Í sumar er boðið upp á daglega göngu með leiðsögumanni um hina mögnuðu Hveradali, eitt virkasta háhitasvæði Íslands. Gengið er um kraftmikið og stórbrotið svæði sem er einstaklega ríkt að síbreytilegum jarðhitamyndunum. Þar má finna raðir sjóðheitra hvera, leirhvera og jarðhitastróka þar sem dáleiðandi andstæður elds og íss mæta litbrigðum og víðáttu hálendisins. Útsýnið frá Hálendisböðunum er magnað. Í einstöku umhverfi Kerlingarfjalla er eitthvað fyrir alla, og fátt betra en bíltúr um heillandi umhverfi íslensku óbyggðanna. Kíktu við í sumar, hálendið er handan við hornið. Það er vinsælt að stunda fjallahjólreiðar á hálendinu. 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