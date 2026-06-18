„Þurfum að passa okkur að vera ekki einföld“ Sunna Sæmundsdóttir skrifar 18. júní 2026 14:00 Halla Hrund Logadóttir, er flutningsmaður þingsályktunartillögu um jarðarkaup útlendinga. vísir/Vilhelm Þingforseti hvatti þingmenn til þess að vera á tánum í þingsal í dag í röð atkvæðagreiðslna. Til stendur að ljúka þingstörfum á morgun og þrjú þingmál stjórnarandstöðunnar verða jafnframt tekin til umræðu. Þingmaður Framsóknar vonar að þingsályktunartillaga um greiningu á jarðakaupum erlendra aðila nái í gegn. Þingmenn eru nú á lokasprettinum. Gert er ráð fyrir að þingstörfum ljúki á morgun og þó nokkrar atkvæðagreiðslur eru á dagskrá í dag. Þingfundur hófst með einni slíkri - um frumvarp um hækkun stofnframlaga ríkisins en málið er hluti af aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, hvatti þingmenn til að hafa hraðar hendur á tökkunum. „Forseti bendir háttvirtum þingmönnum á að í dag verða margar atkvæðagreiðslur og fólk verður að vera á tánum,“ sagði Þórunn áður en frumvarpið var samþykkt. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, hvatti þingmenn til þess að vera á tánum.vísir/Vilhelm Á morgun stendur til að taka umræðu í þingsal um þingmannamál stjórnarandstöðuflokka. Frá Sjálfstæðisflokknum er það frumvarp um afnám stimpilgjalda við kaup á íbúðarhúsnæði eða lögbýli. Frá Miðflokkunum er undir frumvarp um lengri gildistíma ökuskírteina hjá eldra fólki og hjá Framsókn er það þingsályktunartillaga um stofnun sérfræðihóps þvert á ráðuneyti sem yrði falið að útfæra lagabreytingar með það að markmiði að takmarka jarðakaup erlendra aðila. Halla Hrund Logadóttir, flutningsmaður tillögunnar, segir málið afar mikilvægt með tilliti til auðlinda landsins. „Þetta eru í kringum eitt hundrað og fimmtíu jarðir og kannski nær tvö hundruð, það eru ekki til nákvæmar tölur en við þurfum að passa upp á þessar girðingar þannig að við vöknum ekki upp eftir tíu ár eða tuttugu og að þá sé kominn einhver nýr veruleiki í þessum auðlindamálum sem við eigum erfitt með að vinda ofan af,“ segir Halla Hrund. Mörg ríki tekið skref til baka Fyrri umræðu um þingsályktunartillgöuna er lokið og Halla vonar að hún verði samþykkt. „Við erum að tala um nýjan veruleika þar sem nú er miklu meiri ásókn í alþjóðlegar fjárfestingar í landi og í fjárfestingar í auðlindum og við þurfum að passa okkur að vera ekki einföld hér og halda að það sé hægt að vera með of víðar reglur í þessu samhengi. Það voru tekin mjög djörf skref með EES-samningnum og síðan hafa mjög mörg ríki tekið skref til baka, eins og flest ríki á Norðurlöndunum, og verið að setja stífari skilyrði. Við höfum verið ákveðnir eftirbátar og tekið minni skref. En það er nauðsynlegt fyrir okkur að klára þessa vinnu þar sem svona þróun gerist yfir tíma og það er erfitt af vinda ofan af henni,“ segir Halla. Alþingi Framsóknarflokkurinn Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Jarðakaup útlendinga Mest lesið „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Slagsmál brutust út eftir árekstur Innlent Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Erlent Hyggjast sekta leigusala sem skrá ekki samninga Innlent Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Innlent Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Erlent Jón Magnús frá Ölmu og aftur á spítalann Innlent Spá allt að fjörutíu stiga hita Erlent Klórför eins og þegar fólk „reynir að losa sig úr kyrkingunni“ Innlent Fleiri fréttir „Þurfum að passa okkur að vera ekki einföld“ Ekki hafi verið ásetningur um að bana sambýliskonunni Klórför eins og þegar fólk „reynir að losa sig úr kyrkingunni“ Hyggjast sekta leigusala sem skrá ekki samninga Jón Björn ráðinn sveitarstjóri Þingmenn beðnir um að vera á tánum og tímamót í golfsögu Íslendinga nálgast Mótmælendur ekki kærðir eftir truflun á þingfundi Jón Magnús frá Ölmu og aftur á spítalann Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Bein útsending: Samtal um þjóðaröryggi – Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu Myndaveisla: Norðlendingar fögnuðu á 17. júní „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Myndaveisla: Þjóðhátíðardagur Íslendinga haldinn hátíðlegur Slagsmál brutust út eftir árekstur Rubio óskar Íslendingum til hamingju með daginn Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Kölluð á vettvang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf Sex þúsund símar nái mögulega ekki sambandi við Neyðarlínu Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Brottfararstöð eigi enga samleið með flugvallarrekstri Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Sjá meira