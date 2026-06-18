Innlent

„Þurfum að passa okkur að vera ekki ein­föld“

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Halla Hrund Logadóttir, er flutningsmaður þingsályktunartillögu um jarðarkaup útlendinga.
Halla Hrund Logadóttir, er flutningsmaður þingsályktunartillögu um jarðarkaup útlendinga. vísir/Vilhelm

Þingforseti hvatti þingmenn til þess að vera á tánum í þingsal í dag í röð atkvæðagreiðslna. Til stendur að ljúka þingstörfum á morgun og þrjú þingmál stjórnarandstöðunnar verða jafnframt tekin til umræðu. Þingmaður Framsóknar vonar að þingsályktunartillaga um greiningu á jarðakaupum erlendra aðila nái í gegn.

Þingmenn eru nú á lokasprettinum. Gert er ráð fyrir að þingstörfum ljúki á morgun og þó nokkrar atkvæðagreiðslur eru á dagskrá í dag. Þingfundur hófst með einni slíkri - um frumvarp um hækkun stofnframlaga ríkisins en málið er hluti af aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, hvatti þingmenn til að hafa hraðar hendur á tökkunum.

„Forseti bendir háttvirtum þingmönnum á að í dag verða margar atkvæðagreiðslur og fólk verður að vera á tánum,“ sagði Þórunn áður en frumvarpið var samþykkt.

Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, hvatti þingmenn til þess að vera á tánum.vísir/Vilhelm

Á morgun stendur til að taka umræðu í þingsal um þingmannamál stjórnarandstöðuflokka. Frá Sjálfstæðisflokknum er það frumvarp um afnám stimpilgjalda við kaup á íbúðarhúsnæði eða lögbýli. Frá Miðflokkunum er undir frumvarp um lengri gildistíma ökuskírteina hjá eldra fólki og hjá Framsókn er það þingsályktunartillaga um stofnun sérfræðihóps þvert á ráðuneyti sem yrði falið að útfæra lagabreytingar með það að markmiði að takmarka jarðakaup erlendra aðila. 

Halla Hrund Logadóttir, flutningsmaður tillögunnar, segir málið afar mikilvægt með tilliti til auðlinda landsins.

„Þetta eru í kringum eitt hundrað og fimmtíu jarðir og kannski nær tvö hundruð, það eru ekki til nákvæmar tölur en við þurfum að passa upp á þessar girðingar þannig að við vöknum ekki upp eftir tíu ár eða tuttugu og að þá sé kominn einhver nýr veruleiki í þessum auðlindamálum sem við eigum erfitt með að vinda ofan af,“ segir Halla Hrund.

Mörg ríki tekið skref til baka

Fyrri umræðu um þingsályktunartillgöuna er lokið og Halla vonar að hún verði samþykkt.

„Við erum að tala um nýjan veruleika þar sem nú er miklu meiri ásókn í alþjóðlegar fjárfestingar í landi og í fjárfestingar í auðlindum og við þurfum að passa okkur að vera ekki einföld hér og halda að það sé hægt að vera með of víðar reglur í þessu samhengi. Það voru tekin mjög djörf skref með EES-samningnum og síðan hafa mjög mörg ríki tekið skref til baka, eins og flest ríki á Norðurlöndunum, og verið að setja stífari skilyrði. Við höfum verið ákveðnir eftirbátar og tekið minni skref. En það er nauðsynlegt fyrir okkur að klára þessa vinnu þar sem svona þróun gerist yfir tíma og það er erfitt af vinda ofan af henni,“ segir Halla.

Alþingi Framsóknarflokkurinn Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Jarðakaup útlendinga

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