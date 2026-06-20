REW hélt sérstaka sýningu í Bíó Paradís þann 11. júní þar sem upptökur af upphitunaratriði fyrir tónleika Mobb Deep í mars. Verkið var sett saman og skapað af þeim Benedikt Frey Jónssyni, Kjartani Trauner og Gísla Galdri.
Mikill fjöldi sótti sýninguna en að henni lokinni spilaði DJ Kocoon, Árni Bragi Hjaltason, tónlist og gestir gátu keypt varning frá REW.
Í tilkynningu kemur fram að vídeóverkið hafi verið unnið úr áður óséðu arkívefni úr Reykjavík um aldamótin, blandað við nýtt efni og producerað við íslenskt hiphop.
„Eitt stórt mixtape,“ segir Benedikt Freyr í tilkynningunni.
Þar kemur einnig fram að Styrmir Hauksson sá um upptökur og hljóðvinnslu verksins. Míkrafónar voru staðsettir víðs vegar um KR-heimilið til að fanga stemninguna frá áhorfendum jafnt sem sviðinu sjálfu. Verkið var sýnt í Dolby 7.1 Surround í Bíó Paradís.
Í verkinu komu fram Traunerinn, B-Ruff, Gísli Galdur, Daron Karl, Byrkir B, Class B, Saint Pete, Alexander Jarl, Emilía Hugrún, Afkvæmi Guðanna, Emmsjé Gauti, Birnir og Subterranean.
Joey Christ, Alexander Jarl, Yung Nigo, Drippin, Ruby Francis, Emilía Hugrún, Saint Pete, Daron Karl, Kzoba, 7Berg, Dóri DNA, Class B og Byrkir B koma öll fram í upphitun REW fyrir tónleika Yasiin Bey, áður Mos Def, í Gamla bíó á laugardaginn.
Þann 9. maí 2026 stígur Yasiin Bey, betur þekktur sem Mos Def, á svið í Gamla Bíói í Reykjavík. Forsala hefst í dag, 8. apríl, en almenn miðasala þann 10. apríl.
Subterranean kemur saman á sviði í fyrsta sinn eftir áratugahlé á tónleikum Mobb Deep í KR-heimilinu þann 24. mars. Auk þeirra koma fram í upphitun Afkvæmi guðanna, Emmsjé Gauti, Saint Pete og Birnir.