Lífið

Blönduðu áður ó­séðu efni frá alda­mótum við upphitunaratriðið

Lovísa Arnardóttir skrifar
Daron Karl & Emilía Hugrún í Bíó Paradís. 
Daron Karl & Emilía Hugrún í Bíó Paradís.  Aðsend

REW hélt sérstaka sýningu í Bíó Paradís þann 11. júní þar sem upptökur af upphitunaratriði fyrir tónleika Mobb Deep í mars. Verkið var sett saman og skapað af þeim Benedikt Frey Jónssyni, Kjartani Trauner og Gísla Galdri.

Mikill fjöldi sótti sýninguna en að henni lokinni spilaði DJ Kocoon, Árni Bragi Hjaltason, tónlist og gestir gátu keypt varning frá REW.

Volruptus og Int0Beatz í stuði. REW

Í tilkynningu kemur fram að vídeóverkið hafi verið unnið úr áður óséðu arkívefni úr Reykjavík um aldamótin, blandað við nýtt efni og producerað við íslenskt hiphop.

„Eitt stórt mixtape,“ segir Benedikt Freyr í tilkynningunni.

Þar kemur einnig fram að Styrmir Hauksson sá um upptökur og hljóðvinnslu verksins. Míkrafónar voru staðsettir víðs vegar um KR-heimilið til að fanga stemninguna frá áhorfendum jafnt sem sviðinu sjálfu. Verkið var sýnt í Dolby 7.1 Surround í Bíó Paradís.

Afkvæmi Guðanna á hvíta tjaldinuREW

Í verkinu komu fram Traunerinn, B-Ruff, Gísli Galdur, Daron Karl, Byrkir B, Class B, Saint Pete, Alexander Jarl, Emilía Hugrún, Afkvæmi Guðanna, Emmsjé Gauti, Birnir og Subterranean.

Áhorfendur fögnuðu eftir sýningu. REW
Atli Helgason & Hlynur úr Skyttunum.REW
Amabadama með vinum. REW
Brynja P, Magse J og Elvar Rankin voru spennt fyrir sýningunni.REW
Subterranean úr sýningunni.REW
REW með vinum. REW
Hluti flytjenda af tónleikunum. REW
Olga Maggý & Freydís. REW
Ragnar Tómas, Jóna Guðný, Bjarni Jónsson, Reynir Grant og Atli Helgason. REW
Styrmir Hauksson, Kjartan Trauner, Benni B og Gísli Galdur = REW.REW
Benni B-Ruff með ræðu fyrir sýningu. REW
Benni Faldi miða undir 15 sætum á viðburðinn Mos Def sem verður 7.10.REW
Styrmir Hauksson, Daron Karl, Emilía Hugrún og Benni B-RuffREW
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