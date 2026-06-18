Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu í fyrri umferð umspils í undankeppni fyrir HM 2027 í Brasilíu. Í úrslitaeinvígi umspilsins bíður Íslands eða Króatíu einvígi gegn Norður-Írlandi eða Portúgal.
Þetta varð ljóst núna í morgun en takist Íslandi að slá út Króatíu Í tveggja leikja einvígi bíður Stelpnanna okkar úrslitaeinvígi við Norður-Írlandi eða Portúgal um sæti á HM
Fyrri umferðin verður leikin dagana 7.-13. október og sú seinni 26. nóvember - 5. desember.
Ísland kemur inn í umspilið úr A-deild, þar sem 16 bestu þjóðirnar spila, og fær því í báðum umspilseinvígum sínum að spila seinni leikinn heima á Laugardalsvelli.
Ef litið er á heimslista FIFA er Ísland betur sett heldur en mögulegir andstæðingar liðsins í umspilinu.
Ísland vermir 17.sæti heimslistans, Portúgal 22.sæti, Norður-Írland 50.sæti og Króatía 63.sæti.
Með því að vinna tvö umspilseinvígi í haust kemst Ísland á HM í fyrsta sinn.
Belgía, sem spilar undir stjórn Elísabetar Gunnarsdóttur mun mæta Póllandi í fyrri umferð umspilsins.