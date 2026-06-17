Þjóðhátíðarsigur á Ísafirði Andri Broddason skrifar 17. júní 2026 17:24 Vestri getur fagnað bæði þjóðhátíðardeginum og sigri á Ægi í Lengjudeild karla. Vísir/Diego Vestri náði góðum sigri gegn Ægi í fimmtándu umferð Lengjudeildarinnar. Ægir þarf að ná í stig ef liðið ætlar að losa sig úr fallbaráttu deildarinnar. Mikil þjóðhátíðarstemning var á leik Vestra og Ægis í Lengjudeildinni í dag. Vestri byrjaði leikinn af krafti og skoraði Guðmundur Arnar Svavarsson beint úr horni. Stuttu seinna bætti Vestri öðru marki við eftir slakan varnarleik hjá Ægi. Þrátt fyrir tveggja marka forystu byrjaði Vestri að slaka aðeins á og missa boltann nálægt sínum eigin teig. Ægir refsaði fyrir það og minnkuðu muninn nánast strax aftur í eitt mark. Bæði lið náðu að koma sér í nokkur færi en boltinn náði ekki að fara aftur í netið í fyrri hálfleik. Þegar liðin gengu til búningsherbergja var Vestri yfir 2-1. Fljótlega í seinni hálfleik bætti Vestri við öðru marki og róaðist leikurinn eftir það. Þegar leið á seinni hálfleikinn byrjaði Ægir að sækja meira og eftir góða sókn fékk Ægir víti. Þeir skora úr vítinu og eftir það fékk liðið meðbyr og sýndi vilja til að sækja stig á heimavelli. Ægir komst í nokkur góð færi en náðu ekki að nýta þau og endaði leikurinn með sigri Vestra 3-2. Ægir hefði þurft að byrja seinni hálfleikinn af sömu ákefð og liðið endaði seinni hálfleikinn. Þetta var mikilvægur sigur fyrir Vestra sem er í harðri baráttu í miðju deildarinnar. Lengjudeild karla Vestri Ægir Mest lesið Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Fótbolti Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Fótbolti Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Portúgal - Austur-Kongó | Ronaldo byrjar og slær met Fótbolti Kristófer og Guðrún eignuðust son Körfubolti Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Fótbolti Ólafur Ólafs fékk fálkaorðuna Körfubolti Fleiri fréttir Alsíringum tekið opnum örmum í Kansas Þjálfaraskipti hjá Sveindísi Frábær byrjun Englendinga Komust í undanúrslit eftir framlengdan leik Sýndi miklar tilfinningar eftir fyrsta markið Þjóðhátíðarsigur á Ísafirði Portúgal - Austur-Kongó | Ronaldo byrjar og slær met ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Evrópudagskrá íslensku liðanna klár Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Sjá meira