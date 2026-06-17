Fótbolti

Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára

Sindri Sverrisson skrifar
Bernardo Silva er ætlað að hjálpa til við að koma í veg fyrir aðra titlalausa leiktíð hjá Real Madrid.
Bernardo Silva er ætlað að hjálpa til við að koma í veg fyrir aðra titlalausa leiktíð hjá Real Madrid. Getty/Carlos Rodrigues

Real Madrid tilkynnti í dag að félagið hefði tryggt sér krafta hins 31 árs gamla Bernardo Silva til næstu tveggja ára. Portúgalski miðjumaðurinn kemur frítt frá Manchester City.

Silva kvaddi City 24. maí og er núna staddur á heimsmeistaramótinu með portúgalska landsliðinu.

Samkvæmt frétt spænska miðilsins AS var það nýi stjórinn hjá Real, José Mourinho, sem réði því að Silva valdi hvítu treyjuna.

Talið hafði verið líklegast að Silva færi til Barcelona, frekar en Atlético Madrid eða Benfica sem einnig voru afar áhugasöm.

Allt breyttist hins vegar 6. júní, samkvæmt frétt AS, þegar Mourinho fór formlega fram á það að Silva yrði keyptur til Real. Silva mun þó hafa verið óviss um hvað hann vildi og fimm dögum síðar hringdi Mourinho sjálfur í landa sinn til þess að segja honum hve mikið hann vildi fá leikmanninn. Seinna sama dag lá ákvörðun Silva fyrir.

Silva er annar leikmaðurinn sem Real tryggir sér í sumar en áður hafði félagið keypt spænska landsliðsbakvörðinn Marc Cucurella frá Chelsea fyrir um 52 milljónir punda. Þá eru Denzel Dumfries og Ibrahima Konate sagðir á leiðinni til félagsins frá Inter og Liverpool.

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