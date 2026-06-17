Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Sindri Sverrisson skrifar 17. júní 2026 10:50 Bernardo Silva er ætlað að hjálpa til við að koma í veg fyrir aðra titlalausa leiktíð hjá Real Madrid. Getty/Carlos Rodrigues Real Madrid tilkynnti í dag að félagið hefði tryggt sér krafta hins 31 árs gamla Bernardo Silva til næstu tveggja ára. Portúgalski miðjumaðurinn kemur frítt frá Manchester City. Silva kvaddi City 24. maí og er núna staddur á heimsmeistaramótinu með portúgalska landsliðinu. Samkvæmt frétt spænska miðilsins AS var það nýi stjórinn hjá Real, José Mourinho, sem réði því að Silva valdi hvítu treyjuna. Talið hafði verið líklegast að Silva færi til Barcelona, frekar en Atlético Madrid eða Benfica sem einnig voru afar áhugasöm. Allt breyttist hins vegar 6. júní, samkvæmt frétt AS, þegar Mourinho fór formlega fram á það að Silva yrði keyptur til Real. Silva mun þó hafa verið óviss um hvað hann vildi og fimm dögum síðar hringdi Mourinho sjálfur í landa sinn til þess að segja honum hve mikið hann vildi fá leikmanninn. Seinna sama dag lá ákvörðun Silva fyrir. Silva er annar leikmaðurinn sem Real tryggir sér í sumar en áður hafði félagið keypt spænska landsliðsbakvörðinn Marc Cucurella frá Chelsea fyrir um 52 milljónir punda. Þá eru Denzel Dumfries og Ibrahima Konate sagðir á leiðinni til félagsins frá Inter og Liverpool. Spænski boltinn Real Madrid CF Mest lesið Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri Fótbolti Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Fótbolti Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Íslenski boltinn Voru risinn fyrir áratug síðan en munu nú ekki senda lið til leiks Körfubolti „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Fótbolti Fleiri fréttir Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Diljá Ýr komin í undanúrslit bikarsins Freyr ekki lengi án starfs? Amorim kynntur til leiks hjá AC Milan Stjarnan mætir Víkingi í undankeppni Sambandsdeildar Vestri mætir liði sem komst í umspil Meistaradeildarinnar Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar Sjá meira