Grunnskólanemendur í Reykjavík mega hvorki nota farsíma né sambærileg snjalltæki á skólatíma næsta haust eftir að borgarstjórn samþykkti að taka upp símafrí í skólunum. Foreldrar fagna þessu en kennarar hafa áhyggjur af framkvæmdinni.
Borgarstjórn samþykkti þetta á fundi sínum í dag en skóla- og frístundasvið mun sjá um að innleiða símafríið. Það felur í sér að ekki má nota símana á skólatíma, það gildir einnig um frímínútur og hádegishlé, nema með sérstöku leyfi starfsfólks eða vegna skilgreindra undantekninga.
Hópur foreldra hefur um nokkurt skeið barist fyrir símafríi í skólum.
„Þetta er mikið fagnaðarefni og við svona sem erum foreldrar sem höfum beitt okkur fyrir því að koma á símafríi í skólunum hjá börnunum okkar þá vorum við í leiðinni að höfða til borgarinnar um að það væri miklu betra að það væru samræmd viðmið,“ segir Fanney Karlsdóttir, ein þessara foreldra.
Símafrí var tekið upp í Seljaskóla síðasta haust þar sem börn Fanneyjar eru.
„Það sem mín börn hafa lýst er að þetta sé svo góð breyting að það sé bara miklu skemmtilegra í skólanum. Meira talað saman og spilað í frímínútum og síðan er bara miklu meiri námsfriður.“
Skólarnir þurfa að hafa viðeigandi aðstöðu og skýrt verklag til að geyma síma á öruggan hátt frá upphafi til loka skóladags.
Skiptar skoðanir eru meðal kennara um þessa ákvörðun. Þeir telja önnur verkefni brýnni og hafa nokkrar áhyggjur af framkvæmdinni.
„Fólk óttast framkvæmdina. Það er þannig að reglur sem eru settar kalla á það að það þurfi að vera góð umgjörð. Það mun þýða að það þarf að finna í hverjum skóla fyrir sig staðsetningu þar sem þarf að geyma viðkomandi síma. Það eitt og sér mun hafa fjárútlát og skipulag í för með sér og það hefur verið svona lenskan að við viljum ekki vera í eltingarleik eða í neikvæðum samskiptum við börn. Foreldrar myndu hjálpa mjög, ef þetta er reglan, að símarnir verði bara heima og árekstrarnir verði ekki inni í skólunum.“