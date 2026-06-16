Innlent

Þrír fluttir eftir al­var­legt um­ferðar­slys í Reyk­holti

Agnar Már Másson skrifar
Gæslan var kölluð út.
Gæslan var kölluð út. Vísir/Viktor Freyr

Þrír voru fluttir á Landspítalann með þyrlu Landhelgisgæslunnar sem var kölluð út á mesta forgangi á fjórða tímanum í dag vegna umferðaslyss í Reykholti í Borgarfirði. 

Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar í samtali við Vísi.

„Það lentu saman tveir bílar og þrír voru fluttir með þyrlu til Reykjavíkur,“ segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi, einnig í samtali við Vísi. 

Lögregluþjónninn segir að um alvarlegt slys sé að ræða. Klippa hafi þurft tvo úr bílnum. 

Allir sem voru í bílunum tveimur voru fluttir með þyrlu til Reykjavíkur, að sögn Ásmundar.

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