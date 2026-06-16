Þrír voru fluttir á Landspítalann með þyrlu Landhelgisgæslunnar sem var kölluð út á mesta forgangi á fjórða tímanum í dag vegna umferðaslyss í Reykholti í Borgarfirði.
Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar í samtali við Vísi.
„Það lentu saman tveir bílar og þrír voru fluttir með þyrlu til Reykjavíkur,“ segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi, einnig í samtali við Vísi.
Lögregluþjónninn segir að um alvarlegt slys sé að ræða. Klippa hafi þurft tvo úr bílnum.
Allir sem voru í bílunum tveimur voru fluttir með þyrlu til Reykjavíkur, að sögn Ásmundar.