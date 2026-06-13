Getur Vinicius fengið brasilísku þjóðina til að elska sig?

Vinicius Junior er ofurstjarna á Spáni en fólk efast enn um hann í Brasilíu. Ein af stóru spurningunum í kringum brasilíska landsliðið er hvort Vinicius takist að sannfæra þjóðina á þessu heimsmeistaramóti. Fyrsti leikur Brasilíumanna er í kvöld á móti Marokkó.
Vinicius ætti að öllu eðlilegu að fara fyrir þessu brasilíska landsliði en honum hefur gengið illa að gera sömu hluti með landsliðinu og hann gerir með stórliði Real Madrid á Spáni.
„Það er flókið að spila á sama stigi og hann gerir fyrir félagslið sitt,“ sagði Cleber Xavier, sem starfaði sem aðstoðarþjálfari Brasilíu á heimsmeistaramótunum 2018 og 2022, við breska ríkisútvarpið.
„Þegar þú kemst í landsliðið er veruleikinn mun erfiðari en hann lítur út fyrir að vera að utan. Hjá félagsliðinu þínu eru öðruvísi æfingar, öðruvísi leikstíll, aðrir liðsfélagar, daglegt líf þar sem hlutirnir gerast og þróast,“ sagði Cleber.
Hann nefnir sem dæmi fyrirliða argentínska landsliðsins sem mátti þola talsverða gagnrýni fyrir að gera ekki það sama með landsliðinu og hjá Barcelona. Það breyttist allt þegar hann vann heimsmeistaratitilinn fyrir fjórum árum.
„Skýrasta dæmið er [Lionel] Messi með Argentínu. Það var alltaf efast um hann í því samhengi og honum tókst það ekki fyrr en árið 2022. En það er vegna þess að Argentínu tókst að byggja upp lið. Í Katar mættum við Króatíu og þeir voru næstum því eins og félagslið því þeir notuðu svo marga af sömu leikmönnunum. Þannig gefur þú leikmanni almennilegan ramma,“ sagði Cleber
Vinicius hefur aldrei skorast undan umræðunni. „Hjá félagsliðunum okkar kemur nýtt tækifæri á þriggja daga fresti,“ sagði hann í nýlegu viðtali við Caze TV.
„Þannig að ef ég spila illa í tveimur leikjum af tíu, þá mun enginn tala mikið um það. Með landsliðinu líður langur tími á milli leikja. Pressan er alltaf gríðarleg og fólk býst alltaf við því að ég standi mig sem best,“ sagði Vinicius.
„Ef ég fer á heimsmeistaramótið, skora fjögur eða fimm mörk og við verðum meistarar, þá breytist öll sagan. Þá mun fólk segja að ég hafi verið að undirbúa mig fyrir heimsmeistaramótið allan tímann, jafnvel í leikjunum þar sem ég spilaði ekki vel,“ sagði Vinicius.
„Ég tel að Vinicius sé elskaður af brasilískum aðdáendum – bara ekki á sama stigi og Neymar,“ sagði Eduardo Musa, markaðssérfræðingur og fyrrverandi ráðgjafi fyrrum framherja Barcelona og Paris St-Germain.
🔥🇧🇷 Vini Jr: “This is the most special and important moment of my career. I have the physical and technical level I’ve always dreamed of”.“I’ve not had any injuries this season. I prepared very well to reach this moment at the World Cup”. pic.twitter.com/kI54U2w9Jo— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2026
🔥🇧🇷 Vini Jr: “This is the most special and important moment of my career. I have the physical and technical level I’ve always dreamed of”.“I’ve not had any injuries this season. I prepared very well to reach this moment at the World Cup”. pic.twitter.com/kI54U2w9Jo
„Það er nokkur mikilvægur munur á þeim. Neymar hefur þegar skilið eftir sig mjög skýra arfleifð með Brasilíu. Hann er markahæsti leikmaður landsliðsins frá upphafi. Vinicius hefur á meðan ekki enn fengið tækifæri með Brasilíu til að skila því sem hann skilar fyrir Real Madrid,“ sagði Musa.
„Það er eitt atriði. Hitt, frá tæknilegu sjónarhorni, er að Neymar var hjá Santos frá 2011 til 2013 og átti tvö dásamleg ár þar. Brasilískir aðdáendur sáu hann í hverri viku. Vinicius fór fyrr,“ sagði Musa.
„Ég er einhver sem dáist algjörlega að Vinicius. Mér finnst hann frábær leikmaður, sannarlega frábær. En Neymar hefur átt fleiri ár á toppnum og þar af leiðandi meiri tíma til að skapa ógleymanlegar stundir,“ sagði Musa.
Um nokkurt skeið hefur brasilíska knattspyrnusambandið unnið að því að gefa Vinicius stærra hlutverk innan landsliðsins.
Í mars, eftir alvarleg meiðsli sem útilokuðu Rodrygo frá heimsmeistaramótinu, fékk Vinicius hina frægu treyju númer 10 og var valinn til að mæta á blaðamannafund fyrir leikinn gegn Frakklandi, eitthvað sem hafði ekki gerst í tvö ár. En með óvæntri endurkomu Neymars hefur treyja númer 10 farið aftur til hins 34 ára gamla framherja Santos.
"Carlo Ancelotti is the best man manager in the entire world... Can he get the most out of Vinicius Junior?"@IFTVMarco and @JOYPAULIAN on what Carlo Ancelotti brings to this Brazilian World Cup squad 🇧🇷 pic.twitter.com/fd9ECl0mIS— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 12, 2026
"Carlo Ancelotti is the best man manager in the entire world... Can he get the most out of Vinicius Junior?"@IFTVMarco and @JOYPAULIAN on what Carlo Ancelotti brings to this Brazilian World Cup squad 🇧🇷 pic.twitter.com/fd9ECl0mIS
Þrátt fyrir það þýðir fjöldi líkamlegra vandamála Neymars undanfarið að væntingarnar til hans eru ekki þær sömu og þær voru einu sinni. Mörg augu munu beinast að Vinicius þegar hann reynir að skína í leit Brasilíu að sjötta titlinum og eyða efasemdum fyrir fullt og allt.
„Hann bætti sig mikið þegar hann byrjaði að vinna meira í einstaklingsþjálfun, bæta afgreiðslur sínar, samleik sinn, samspil og veggspil. Það var með þeirri vinnu sem hann þroskaðist mikið, með fullt af markframlögum,“ útskýrði Xavier, sem er nú aðstoðarþjálfari landsliðs Venesúela.
„En til þess að hann geti hámarkað einstaklingshæfileika sína, sem er það sem gerðist hjá Real Madrid, er hann háður heildarskipulaginu í kringum sig. Árið 2022 vorum við enn í enduruppbyggingarferli. Nú er kannski kominn tími,“ sagði Xavier.
Vinicius sjálfur segist vera tilbúinn fyrir sviðsljósið. „Það er ég sem allir tala um núna því ég hef átt fimm eða sex jákvæð tímabil hjá Real Madrid og hef þegar verið í nokkur ár meðal bestu leikmanna heims,“ sagði Vinicius.
„Það fylgir því eðlilega meiri ábyrgð. Og það er sú ábyrgð sem ég vil, því ég veit að ég get gert meira, bætt mig, haldið áfram að þróast og ég veit hvert ég get náð því þakið mitt er alltaf mjög hátt,“ sagði Vinicius.
Leikur Brasilíu og Marokkó hefst í kvöld klukkan tíu að íslenskum tíma.
Barcelona winger Raphinha has expressed immense confidence in Real Madrid star Vinicius Junior and himself to lead Brazil to their sixth World Cup triumph this summer 🇧🇷🏆Read more 🔗 https://t.co/U4nTnrlR30 pic.twitter.com/dFKXYbSW7l— GOAL (@goal) June 11, 2026
Barcelona winger Raphinha has expressed immense confidence in Real Madrid star Vinicius Junior and himself to lead Brazil to their sixth World Cup triumph this summer 🇧🇷🏆Read more 🔗 https://t.co/U4nTnrlR30 pic.twitter.com/dFKXYbSW7l