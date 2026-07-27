Á fjórða hundrað þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Frakklandi og á Spáni. Evrópusambandið segir þetta eina umfangsmestu rýmingaraðgerð sem ráðist hefur verið í í álfunni. Í kvöldfréttum heyrum við í íslenskri konu sem þurfti að leita í fjöldahjálparstöð og fagstjóri hjá Veðurstofunni mætir í myndver og ræðir stöðu eldanna í beinni.
Atkvæðagreiðsla vegna aðildarviðræðna að Evrópusambandinu er hafin utan kjörfundar. Við sjáum myndir þaðan og skoðum einnig nýja og stóra endurvinnslustöð á Akureyri þar sem gler er endurnýtt á framandi hátt.
Auk þess förum við í Víðidal þar sem landsliðsmenn kvöddu hesta sína í síðasta skipti fyrir Norðurlandamót og verðum í beinni frá barnum í blíðunni. Veðrið hefur ekki leikið við verta í höfuðborginni í sumar en breyting er að verða þar á og þeir fagna því.
Þetta og fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.