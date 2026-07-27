Innlent

Stjórnlausir skógar­eldar og vertar sem fagna

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld. vísir

Á fjórða hundrað þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Frakklandi og á Spáni. Evrópusambandið segir þetta eina umfangsmestu rýmingaraðgerð sem ráðist hefur verið í í álfunni. Í kvöldfréttum heyrum við í íslenskri konu sem þurfti að leita í fjöldahjálparstöð og fagstjóri hjá Veðurstofunni mætir í myndver og ræðir stöðu eldanna í beinni.

Atkvæðagreiðsla vegna aðildarviðræðna að Evrópusambandinu er hafin utan kjörfundar. Við sjáum myndir þaðan og skoðum einnig nýja og stóra endurvinnslustöð á Akureyri þar sem gler er endurnýtt á framandi hátt.

Auk þess förum við í Víðidal þar sem landsliðsmenn kvöddu hesta sína í síðasta skipti fyrir Norðurlandamót og verðum í beinni frá barnum í blíðunni. Veðrið hefur ekki leikið við verta í höfuðborginni í sumar en breyting er að verða þar á og þeir fagna því.

Þetta og fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.

Kvöldfréttir

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