Á fjórða hundrað þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Frakklandi og á Spáni. Evrópusambandið segir þetta eina umfangsmestu rýmingaraðgerð sem ráðist hefur verið í í álfunni. Íslensk kona var meðal þeirra sem þurftu að leita í fjöldahjálparstöð í Toledo.
Langvarandi þurrkar og hitabylgjur hafa skapað mikla eldhættu í vestanverðri Evrópu. Stór eldur í Gironde-héraði í Frakklandi hefur brennt tugi þúsunda hektara og komist nærri Bordeaux.
Slökkviliði tókst að hægja á útbreiðslunni í nótt en yfirvöld sögðu í morgun hættuna langt frá liðna. Rýmingarnar eru meðal þeirra umfangsmestu í Evrópu frá lokum síðari heimsstyrjaldar.
Á Ítalíu voru hundruð ferðamanna flutt frá Peschici vegna elds þar. Slökkviflugvélar og viðbragðssveitir hafa verið sendar milli Evrópuríkja til aðstoðar.
Á Spáni hafa margir tugir þúsunda þurft að yfirgefa heimili sín eða halda sig innandyra. Eldar í Madríd, Ávila og Toledo hafa brennt tugi þúsunda hektara.
Ellefu bæir í Toledo-héraði voru rýmdir um helgina vegna reyks frá eldunum. Einn þeirra er Nuño Gómez þar sem Hildur Kolbrún Andrésdóttir býr.
„Það var bara bankað á dyrnar hjá mér og mér tilkynnt að við þyrftum að rýma,“ segir Hildur.
„Reykinn í gær og í fyrradag byrjaði að leggja yfir okkur, alveg þykkur mökkur sem lá yfir okkur. Þess vegna vorum við látin fara, ekki út af eldinum heldur reyk og öskufalli.“
Hún segir ástandið minna á þegar eldgos verður á Íslandi.
„Ennþá þykkara og dekkra á litinn. Sólin var orðin appelsínugul og þegar við lögðum af stað í gærkvöldi þá var tunglið orðið appelsínugult,“ segir Hildur.
Hún var flutt í iðnsýningarskála í Talavera de la Reina. Þar hefur hún dvalið með hundruðum annarra. Hildur segir íbúa rólega á meðan eldarnir hafa ekki áhrif á líf þeirra.
„Ég held að þetta hafi komið flestum á óvart þegar var rýmt.“
Heimilið hennar er því ekki í hættu, heldur er heilsu fólks stofnað í voða af reyknum.
„Það er eitthvað um að gamalt fólk sem er ósjálfbjarga komist ekki sjálft og þá hafa þeir verið að fara og sækja fólkið, bera það út og fara með í sjúkrabíl. En það eru ekki allir sammála þessu, sumir vilja meina að það sé nóg að vera inni og loka glugganum.“
Þegar rætt var við Hildi fyrr í dag vissi hún ekki hvenær hún mætti snúa heim. Yfirvöld vöruðu við því að meiri hiti, þurrkur og vindur gætu torveldað slökkvistarf næstu daga.