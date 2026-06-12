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föstudagur 12. júní 2026
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Fótbolti
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Besta kvenna
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Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
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Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
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