Íbúi við Hringbraut í Reykjavík hefur ekki lengur tölu á alvarlegum slysum sem hún hefur séð við götuna og segir Hringbraut í núverandi mynd vera líkt og rússnesk rúlletta. Hún segir aðeins eitt til ráða við akstri óábyrgra ökumanna.
Tilefnið er færsla föðurs í íbúahópi vesturbæjar Reykjavíkur á Facebook þar sem hann lýsir því hvernig hann átti leið yfir Hringbraut með dóttur sinni á grænu ljósi sem varð rautt í þann mund sem þau gengu yfir götuna og keyrði þá bíll í veg fyrir þau.
Á myndum sem hann sendi fréttastofu má sjá hvernig bílum er ítrekað ekið yfir gatnamót á götunni á rauðu ljósi. Sigríður Pétursdóttir hefur búið við gangbraut á Hringbraut í 44 ár, síðan árið 1981.
„Ég varð vitni að hræðilegum slysum hérna. Fleiri en einu og fleiri en tveimur. Það var til dæmis 2007 þar sem fólk slasaðist, þetta var á horni Hringbrautar og Birkimels við gönguljósin og svo aftur banaslys 2009. Mér var farið að líða mjög illa á sálinni að horfa á lík og sundurtætta líkama, þetta var svo alvarlegt og við vorum búin að berjast fyrir því að það yrði gert eitthvað.“
Baráttan hafi skilað sér í lækkun hámarkshraða á Hringbrautinni niður í 40 kílómetra hraða sem Sigríður segir heillaskref en vandinn sé að hámarkshraðinn sé ekki virtur og að fólk hlýti ekki rauðu ljósi.
„Og ég hef ekki tölu á þeim fjölda barna sem ég hef kippt upp á gangstétt af því þau treysta ljósunum, þau trúa ekki að bílarnir séu að fara að spana yfir á rauðu. Og það gætu verið svo miklu miklu fleiri hræðileg slys. Þetta er eins og rússnesk rúlletta, á hverjum degi.“
Aftanákeyrslur séu einnig tíðar og segir hún ökumenn gefa sér drápsauga þegar hún ekur bíl sínum á löglegum hraða á götunni.
„Það er í raun ekkert sem virkar á Íslendinga nema eitthvað sem kemur við pyngjuna, þannig að hraðamyndavélar væru það eina sem myndu virka við þessi gönguljós, ég er alveg sannfærð um það. Okkur hefur verið sagt já hraðamyndavélar þær eru dýrar en ég er algjörlega sannfærð um að þær myndu borga sig upp á örskömmum tíma.“