Lionel Scaloni, þjálfari heimsmeistara Argentínu, staðfesti á blaðamannafundi í gær að Lionel Messi myndi spila í vináttulandsleiknum gegn Íslandi í kvöld. Hann er hins vegar áhyggjufullur fyrir leikinn vegna meiðslastöðunnar í argentínska hópnum.
Messi er að komast af stað eftir tognun í læri og mun spila sinn fyrsta leik síðan 24. maí, þegar Argentína mætir Íslandi í Auburn í Alabama klukkan 1 í nótt að íslenskum tíma. Þetta verður síðasti leikur Argentínu áður en titilvörnin á HM hefst með leik við Alsír aðfaranótt 18. júní, og er leikurinn sýndur á Sýn Sport.
„Já, hann mun spila,“ staðfesti Scaloni á blaðamannafundi í gær. „Ég veit þó ekki enn hve margar mínútur, ég á enn eftir að tala við hann eftir æfinguna í dag. Við sjáum til hve margar mínútur henta til að forðast að taka áhættu. En hann mun spila eitthvað,“ sagði Scaloni og bætti svo við, í löngu máli, að Messi yrði áfram í risavöxnu hlutverki í argentínska liðinu á HM.
"MESSI VA A SUMAR MINUTOS" 🔟Lionel Scaloni confirmó que el capitán de la Albiceleste jugará en el amistoso de este martes ante Islandia pensando en el #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite Tarde. pic.twitter.com/hc9ROpI7aV— DSPORTS (@DSports) June 8, 2026
"MESSI VA A SUMAR MINUTOS" 🔟Lionel Scaloni confirmó que el capitán de la Albiceleste jugará en el amistoso de este martes ante Islandia pensando en el #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite Tarde. pic.twitter.com/hc9ROpI7aV
En það er ekki bara Messi sem verið hefur að glíma við meiðsli og hefur Scaloni þungar áhyggjur af stöðunni. Ekki sé hins vegar hægt að hætta við leikinn við Ísland en af svörum Scaloni í gær að dæma hefði hann kosið það.
„Í dag hef ég áhyggjur af leiknum á morgun, því hann er mikill þröskuldur. Við verðum að spila hann og, hvort sem manni líkar betur eða verr, þá verður maður að tefla fram strákunum sem verða á HM. Og þegar ég sé allt sem er að gerast, þá hef ég áhyggjur af því.
Ef þessi leikur væri ekki, því við ætlum að gefa allt í hann, þá hefðum við mun meiri ró til að undirbúa okkur fyrir leikinn gegn Alsír. En þegar svona leikir eru skipulagðir, þá býst maður aldrei við að staðan verði svona, með þessari óheppni sem við höfum lent í með þessa stráka sem eru ekki 100% heilir. Og ég hef áhyggjur af því að spila leikinn og að þeir klári hann heilir á húfi. Ef við klárum leikinn án vandræða, þá held ég að við verðum í góðum málum miðað við allt og allt. Ég hef enga ástæðu til að kvarta. En við eigum enn eftir að spila leikinn,“ sagði Scaloni í gær.
Markvörðurinn Emiliano Martínez braut bein í tveimur fingrum í upphitun fyrir úrslitaleik Evrópudeildarinnar með Aston Villa 20. maí en er á batavegi þó að hann geti ekki mætt Íslandi. Miðvörðurinn Leonardo Balerdi meiddist í kálfa og missir af HM, og þeir Julián Álvarez og Leandro Parades hafa samkvæmt argentínskum miðlum verið að æfa einir en ekki með liðinu, vegna minni háttar meiðsla. Nico Paz, Nahuel Molina og Gonzalo Montiel hafa einnig verið meiddir en geta spilað í kvöld að sögn Scaloni.
Leikur Argentínu og Íslands hefst klukkan 1 í nótt að íslenskum tíma og er sýndur á Sýn Sport.