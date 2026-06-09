Fótbolti

Ís­land mætir heimsmeisturum með nokkurra klukku­tíma milli­bili

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hin spænska Aitana Bonmati með heimsbikarinn sem Spánn vann 2023 og hinn argentínski Lionel Messi með heimsbikarinn sem Argentína vann 2022.
Hin spænska Aitana Bonmati með heimsbikarinn sem Spánn vann 2023 og hinn argentínski Lionel Messi með heimsbikarinn sem Argentína vann 2022. Getty/Maddie Meyer/ Julian Finney

9. júní 2026 er merkilegur dagur fyrir íslensku A-landsliðin í fótbolta því þau verða bæði í eldlínunni í dag og eru bæði að fara að spila við ríkjandi heimsmeistara.

Það er vissulega mun meira undir hjá stelpunum okkar í kvöld en hjá strákunum okkar.

Kvennalandsliðið tekur á móti Spáni á Laugardalsvelli í lokaumferð riðilsins í undankeppni HM 2027.

Íslenska landsliðið er búið að tryggja sér þriðja sætið en Spánn verður að vinna leikinn til að tryggja sig beint inn á HM. Taki íslensku stelpurnar stig af spænska landsliðinu þá komast ensku stelpurnar beint á HM í Brasilíu en spænska liðið fer í umspilið.

Spánn er ríkjandi heimsmeistari eftir 1-0 sigur á Englandi í úrslitaleiknum 20. ágúst 2023 en leikurinn fór fram í Sydney í Ástralíu.

Karlalandsliðið mætir síðan Argentínu seinna um kvöldið, um nótt að íslenskum tíma, en leikurinn fer fram í Auburn í Alabama-fylki í Bandaríkjunum.

Þetta er síðasti leikur argentínska landsliðsins áður en titilvörn þess á HM hefst með leik á móti Alsír 16. júní.

Lionel Messi spilaði ekki í sigrinum á Hondúras fyrir þremur dögum síðan en gæti komið við sögu í kvöld þar sem hann er búinn að ná sér af meiðslunum.

Argentína er ríkjandi heimsmeistari eftir sigur á Frakklandi í vítakeppni í úrslitaleiknum 18. desember 2022 en leikurinn fór fram í Katar.

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