9. júní 2026 er merkilegur dagur fyrir íslensku A-landsliðin í fótbolta því þau verða bæði í eldlínunni í dag og eru bæði að fara að spila við ríkjandi heimsmeistara.
Það er vissulega mun meira undir hjá stelpunum okkar í kvöld en hjá strákunum okkar.
Kvennalandsliðið tekur á móti Spáni á Laugardalsvelli í lokaumferð riðilsins í undankeppni HM 2027.
Íslenska landsliðið er búið að tryggja sér þriðja sætið en Spánn verður að vinna leikinn til að tryggja sig beint inn á HM. Taki íslensku stelpurnar stig af spænska landsliðinu þá komast ensku stelpurnar beint á HM í Brasilíu en spænska liðið fer í umspilið.
Spánn er ríkjandi heimsmeistari eftir 1-0 sigur á Englandi í úrslitaleiknum 20. ágúst 2023 en leikurinn fór fram í Sydney í Ástralíu.
Karlalandsliðið mætir síðan Argentínu seinna um kvöldið, um nótt að íslenskum tíma, en leikurinn fer fram í Auburn í Alabama-fylki í Bandaríkjunum.
Þetta er síðasti leikur argentínska landsliðsins áður en titilvörn þess á HM hefst með leik á móti Alsír 16. júní.
Lionel Messi spilaði ekki í sigrinum á Hondúras fyrir þremur dögum síðan en gæti komið við sögu í kvöld þar sem hann er búinn að ná sér af meiðslunum.
Argentína er ríkjandi heimsmeistari eftir sigur á Frakklandi í vítakeppni í úrslitaleiknum 18. desember 2022 en leikurinn fór fram í Katar.