Fótbolti

HM-minning: Eina tap Þjóð­verja var á móti Þjóð­verjum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jürgen Sparwasser skorar hér sigurmark Austur-Þýskalands í 1-0 sigri á Vestur-Þýskalandi á heimsmeistaramótinu í Vestur-Þýskalandi 1974.
Jürgen Sparwasser skorar hér sigurmark Austur-Þýskalands í 1-0 sigri á Vestur-Þýskalandi á heimsmeistaramótinu í Vestur-Þýskalandi 1974. Getty/Roland Witschel

Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir tvo daga og Vísir ætlar að telja niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Í dag minnumst við þess þegar Vestur- og Austur-Þýskaland mættust í eina skiptið í úrslitakeppni HM.

Vestur-Þýskaland varð heimsmeistari á heimavelli sumarið 1974. Liðið vann 2-1 sigur á Hollendingum í úrslitaleiknum þökk sé sigurmarki Gerd Müller rétt fyrir hálfleik. 

Vestur-þýska liðið átti frábært mót, vann sex af sjö leikjum og skoraði í þeim þrettán mörk. Þetta eina tap þeirra kom þó í sögulegum leik í riðlakeppni mótsins.

Vestur- og Austur-Þýskaland voru nefnilega saman í riðli ásamt Síle og Ástralíu. Fyrir leikinn milli þýsku þjóðanna var ljóst að bæði Austur- og Vestur-Þýskaland myndu komast áfram í aðra umferð. 

Austur-Þýskaland hafði sigrað Ástralíu 2–0 og gert 1–1 jafntefli við Síle. Gestgjafaþjóðin Vestur-Þýskaland hafði unnið Síle 1–0 og Ástralíu 3–0, en sumum stuðningsmönnum þótti frammistaðan ekki sannfærandi. Sérfræðingar töldu Vestur-Þjóðverja sigurstranglegri.

Austur-Þýskaland vann hins vegar leikinn 1–0, sem er talið eitt mesta óvænta afrek í sögu heimsmeistaramóts FIFA.

Vestur-Þýskaland var meira með boltann í upphafi leiks og Vestur-Þjóðverjinn Gerd Müller átti meðal annars skot í stöngina. Á 77. mínútu fékk Austur-Þjóðverjinn Jürgen Sparwasser langa sendingu á ská og hljóp í átt að marki Vestur-Þjóðverja, skaut boltanum yfir markvörðinn Sepp Maier og í þaknetið. 

Sparwasser fagnaði með því að fara í kollhnís og sagði síðar að það væri í fyrsta sinn sem hann hefði gert slíkt. Þetta reyndist eina mark leiksins.

Leikmenn beggja liða skiptust á treyjum eftir leikinn, þó ekki á vellinum þar sem það var opinberlega bannað.

Að sögn vesturþýska framherjans Gerd Müller gekk mikið á í æfingabúðum Vestur-Þjóðverja eftir tapið og vakti þýsku leikmennina heldur betur af værum draumi. 

Sigur Austur-Þýskalands tryggði þeim aftur á móti efsta sætið í riðlinum en leiddi þó til þess að þeir lentu í erfiðari milliriðli. Austur-Þýskaland féll úr leik í annarri umferð en Vestur-Þýskaland fór alla leið og vann heimsmeistaratitilinn.

Sparwasser varð þjóðhetja í Austur-Þýskalandi og mark hans var einfaldlega þekkt sem „Sparwasser-markið“. Árið 1988 flúði Sparwasser til Vestur-Þýskalands. Sparwasser sagði síðar: 

„Ef einn daginn stendur einfaldlega ‚Hamborg 74‘ á legsteini mínum, munu allir samt vita hver liggur þar undir.“ Austur-Þjóðverjar spurðu gjarnan hver annan: „Hvar varst þú þegar Sparwasser skoraði?“

Leikurinn er talinn einn sá pólitískt hlaðnasti sem fram hefur farið á heimsmeistaramóti. Austur- og Vestur-Þýskaland mættust aldrei aftur og frá og með HM 1994 léku þau aftur sem sameiginlegt landslið.

HM 2026 í fótbolta

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