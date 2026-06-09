HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. júní 2026 09:02 Jürgen Sparwasser skorar hér sigurmark Austur-Þýskalands í 1-0 sigri á Vestur-Þýskalandi á heimsmeistaramótinu í Vestur-Þýskalandi 1974. Getty/Roland Witschel Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir tvo daga og Vísir ætlar að telja niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Í dag minnumst við þess þegar Vestur- og Austur-Þýskaland mættust í eina skiptið í úrslitakeppni HM. Vestur-Þýskaland varð heimsmeistari á heimavelli sumarið 1974. Liðið vann 2-1 sigur á Hollendingum í úrslitaleiknum þökk sé sigurmarki Gerd Müller rétt fyrir hálfleik. Vestur-þýska liðið átti frábært mót, vann sex af sjö leikjum og skoraði í þeim þrettán mörk. Þetta eina tap þeirra kom þó í sögulegum leik í riðlakeppni mótsins. Vestur- og Austur-Þýskaland voru nefnilega saman í riðli ásamt Síle og Ástralíu. Fyrir leikinn milli þýsku þjóðanna var ljóst að bæði Austur- og Vestur-Þýskaland myndu komast áfram í aðra umferð. Considered one of the greatest World Cup upsets in history, along with one of the most politically charged, Jürgen Sparwasser scored the only goal as the DDR ran out 1-0 winners.In the years that followed, it was common for East German's to ask each other, "Where were you when… pic.twitter.com/TpAUro4wn4— Football Heritage (@footyheritage) April 7, 2025 Austur-Þýskaland hafði sigrað Ástralíu 2–0 og gert 1–1 jafntefli við Síle. Gestgjafaþjóðin Vestur-Þýskaland hafði unnið Síle 1–0 og Ástralíu 3–0, en sumum stuðningsmönnum þótti frammistaðan ekki sannfærandi. Sérfræðingar töldu Vestur-Þjóðverja sigurstranglegri. Austur-Þýskaland vann hins vegar leikinn 1–0, sem er talið eitt mesta óvænta afrek í sögu heimsmeistaramóts FIFA. Vestur-Þýskaland var meira með boltann í upphafi leiks og Vestur-Þjóðverjinn Gerd Müller átti meðal annars skot í stöngina. Á 77. mínútu fékk Austur-Þjóðverjinn Jürgen Sparwasser langa sendingu á ská og hljóp í átt að marki Vestur-Þjóðverja, skaut boltanum yfir markvörðinn Sepp Maier og í þaknetið. 10.12.2024Ieri sera al Bootleg Milano memorabile incontro per veri calciofili con Jürgen #Sparwasser, icona calcistica della #GermaniaEst: storico il suo gol vincente nella sfida con la #GermaniaOvest ai #Mondiali1974. Intervista esclusiva sul canale YouTube @gianlucarossitv. pic.twitter.com/ILrcby0law— Gian Luca Rossi (@gianlucarossitv) December 10, 2024 Sparwasser fagnaði með því að fara í kollhnís og sagði síðar að það væri í fyrsta sinn sem hann hefði gert slíkt. Þetta reyndist eina mark leiksins. Leikmenn beggja liða skiptust á treyjum eftir leikinn, þó ekki á vellinum þar sem það var opinberlega bannað. Að sögn vesturþýska framherjans Gerd Müller gekk mikið á í æfingabúðum Vestur-Þjóðverja eftir tapið og vakti þýsku leikmennina heldur betur af værum draumi. Sigur Austur-Þýskalands tryggði þeim aftur á móti efsta sætið í riðlinum en leiddi þó til þess að þeir lentu í erfiðari milliriðli. Austur-Þýskaland féll úr leik í annarri umferð en Vestur-Þýskaland fór alla leið og vann heimsmeistaratitilinn. Jürgen Sparwasser (77) 🎂a name forever etched in history. The East German midfielder became a national hero when he scored the only goal in historic 1–0 win over West Germany at the World Cup 1974 ⚽🔥🏟️ Scored 14 goals in 49 🥇 1972 Olympic Bronze pic.twitter.com/7srEwqF6LV— Nostalgoalogy (@Nostalgoalogy) June 4, 2025 Sparwasser varð þjóðhetja í Austur-Þýskalandi og mark hans var einfaldlega þekkt sem „Sparwasser-markið“. Árið 1988 flúði Sparwasser til Vestur-Þýskalands. Sparwasser sagði síðar: „Ef einn daginn stendur einfaldlega ‚Hamborg 74‘ á legsteini mínum, munu allir samt vita hver liggur þar undir.“ Austur-Þjóðverjar spurðu gjarnan hver annan: „Hvar varst þú þegar Sparwasser skoraði?“ Leikurinn er talinn einn sá pólitískt hlaðnasti sem fram hefur farið á heimsmeistaramóti. Austur- og Vestur-Þýskaland mættust aldrei aftur og frá og með HM 1994 léku þau aftur sem sameiginlegt landslið. HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Brasilíumenn eru sigursælasta þjóð í sögu heimsmeistarakeppninnar með fimm heimsmeistaratitla og eru eina þjóðin sem hefur alltaf verið með. 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