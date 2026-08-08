Íslendingalið Djurgarden vann 7-0 stórsigur á IK Uppsala þegar að liðin mættust í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
María Catharína Ólafsdóttir Grós og Freyja Kolbrá Stefánsdóttir voru báðar í byrjunarliði Djurgarden í leik dagsins þar sem stefndi í sigur heimakvenna allt frá áttundu mínútu leiksins þegar að þær komust yfir.
Yfirburðirnir algjörir og sex mörk fylgdu það sem eftir lifði leiks og um mikilvægan sigur að ræða fyrir Íslendingaliðið sem er, líkt og Uppsala, að bejast við fallsvæði sænsku úrvalsdeildarinnar.
Með sigrinum lyftir Djurgarden sér upp í 12. sæti deildarinnar og er þar með 11 stig, þremur stigum meira en Uppsala.
Á sama tíma tapaði Kristianstad fyrir Eskilstuna og urðu lokatölur í þeim leik 1-0 sigur Eskilstuna.
Alexandra Jóhannsdóttir og Elsa Lana Sigurjónsdóttir voru báðar í bryjunarliði Kristianstad í leiknum en Linda Líf Bóama kom inn á af varamannabekknum um miðbik seinni hálfleiks.
Heiða Ragney Viðarsdóttir byrjaði á meðal varamanna Eskilstuna en kom inn á 64.mínútu og sigldi sigrinum í höfn með liðsfélögum sínum.
Með sigrinum lyftir Eskilstuna sér upp í 5. sæti sænsku úrvalsdeildarinnar og er þar með 20 stig, tveimur stigum meira en Kristianstad í 7. sæti.