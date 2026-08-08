Fótbolti

Ís­lendingaliðið á­fram í Evrópu­bikarinn

Aron Guðmundsson skrifar
Arna Eiríksdóttir í leik með Valerenga
Arna Eiríksdóttir í leik með Valerenga Getty/Molly Darlington

Íslensku landsliðskonurnar Arna Eiríksdóttir og Fanney Inga Birkisdóttir eru komnar áfram í fyrstu umferð undankeppni Evrópubikarsins í fótbolta eftir 2-0 sigur gegn Omonia Nicosia í dag.

Fanney Inga var á sínum stað í markinu hjá Valerenga en ekki er ýkja langt síðan að hún gekk í raðir liðsins frá Hacken í Svíþjóð. Þá var Arna á sínum stað í hjarta varnarinnar. 

Valerenga komst yfir í leiknum strax á 11. mínútu með marki úr vítaspyrnu frá Eline Hegg. Það var síðan á 79. mínútu sem Ronja Arnesen gulltryggði 2-0 sigur norska liðsins og farmiða í fyrstu umferð undankeppni Evrópubikarsins.

Þar verður liðið í pottinum með tveimur íslenskum liðum, Breiðabliki og FH, þegar að dregið verður í næstu viku. 

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