Lutu í lægra haldi gegn toppliðinu

Kolbeinn Finnsson var í byrjunarliði Valerenga og spilaði allan leikinn er liðið laut í lægra haldi gegn toppliði Bodö/Glimt í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Lokatölur 2-1 sigur Bodö/Glimt.
Leikurinn var spilaður Intility leikvanginum, heimavelli Valerenga en gestirnir komust yfir með marki strax á 19.mínútu leiksins frá Andreas Helmersen, stoðsendinguna að því marki átti Sondre Auklend.
Næsta mark leiksins leit ekki dagsins ljós fyrr en á 76. mínútu þegar að Haitam Aleesami tvöfaldaði forystu gestanna sem voru þar með komnir langt með að tryggja sér sigur.
Gabriel Larsen Rajkovic náði hins vegar að minnka muninn fyrir Valerenga með marki undir lok leiks en nær komust heimamenn þó ekki.
Lokatölur 2-1 sigur Bodö/Glimt, liðið vermir toppsæti norsku úrvalsdeildarinnar og er með 41 stig, fjórum stigum meira en ríkjandi Noregsmeistarar Viking í öðru sætinu en meistararnir eiga þó tvo leiki til góða. Valerenga er í níunda sæti með 20 stig.