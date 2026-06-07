Innlent

Sýningarflug Airbus-þotu um kvöld­matar­leytið

Kristján Már Unnarsson skrifar
Þessi Airbus-þota Icelandair, Hofsjökull, kom til landsins í lok marsmánaðar. Þotan sem flýgur yfir Reykjavík í kvöld er hvítmáluð en með merki Icelandair á stélinu og nafni félagsins á skrokknum.
Þessi Airbus-þota Icelandair, Hofsjökull, kom til landsins í lok marsmánaðar. Þotan sem flýgur yfir Reykjavík í kvöld er hvítmáluð en með merki Icelandair á stélinu og nafni félagsins á skrokknum. Icelandair/Ágúst Sigurjónsson

Nýjasta viðbótin í flugflota Icelandair, þota af gerðinni Airbus A320, er væntanleg til landsins um kvöldmatarleytið. Flugstjórinn Kári Kárason, flotastjóri Airbus-véla Icelandair, áformar að fljúga henni yfir Reykjavík og taka aðflug yfir norður/suður braut Reykjavíkurflugvallar.

Flugvélin fór í loftið frá Ostrava í Tékklandi klukkan 15:34 að íslenskum tíma. Kári áætlar að vera yfir Reykjavík milli klukkan 19:15 og 19:30. Hann gerir ráð fyrir að aðflugið verði úr suðri til norðurs, yfir braut 01, og býst við að fara niður í 500 feta hæð yfir flugbrautinni.

Flugvélin var smíðuð árið 2015 og var áður hjá Wizz Air. Sætaskipan hefur verið breytt og vélin fengið íslenska skráningu, TF-IAT, að sögn Guðna Sigurðssonar, upplýsingafulltrúa Icelandair. 154 sæti eru í vélinni, þar af 16 á Saga premium. Ekki hafa verið settir skjáir í sætisbök en boðið verður upp á afþreyingarkerfi í streymi þar sem farþegar nota eigið tæki.

Icelandair ákvað að leigja þessa vél vegna seinkunar á afhendingu nýrrar Airbus A321-þotu, sem átti að vera sú sjöunda í nýja Airbus-flotanum en kemur ekki fyrr en í haust. Tafir urðu á afhendingu vélarinnar, sem átti að hlaupa í skarðið, og því þurfti félagið að taka inn aðra flugvél í blautleigu í nokkra daga í byrjun mánaðar frá flugfélaginu Heston Airlines í Litháen. Þeirri vél verður núna skilað.

Nýjasta Airbus A321-þota Icelandair, TF-IAE, Hofsjökull, við komuna til landsins þann 28. mars. Flugvélin sem kemur í kvöld er 6,9 metrum styttri, af gerðinni Airbus A320.Icelandair/Lukas Mach
Icelandair Airbus Reykjavíkurflugvöllur

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