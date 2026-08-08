Töluverður fjöldi fólks hefur gert sér ferð á Selfoss þar sem bæjarhátíðin Sumar á Selfossi fer nú fram. Íbúar hafa lagt mikinn metnað í skreytingar í húsagötum en í kvöld fer fram brekkusöngur á jafnsléttu og alvöru sveitaball.
Bæjarhátíðin fer nú fram í þrítugasta sinn og hófst á fimmtudag með fjölskyldutónleikum í Sigtúnsgarði þar sem Aron Can og Klara Einars skemmtu gestum ásamt tvíeykinu BMX brós. Þá hlustuðu um þúsund manns á stórtónleika Stuðlabandsins með tónlistarfólkinu Stefáni Hilmarssyni og Hildi Völu.
Í gær var tívolí opnað á svæðinu auk þess sem olísmótið í knattspyrnu fer fram alla helgina. Hátíðin stendur fram á sunnudag en í kvöld er hápunkturinn: Sveitaball og brekkusöngur á jafnsléttu.
„Svo endum við daginn á sléttusöng og við erum einnig með brennu í lokinn. Hér safnast allir bæjarbúar saman og hlusta á ljúfa tóna,“ sagði Sindri Rúnarsson, framkvæmdastjóri hátíðarinnar.
Götur á Selfossi hafa verið skreyttar í öllum regnbogans litum og fjöldi götugrilla fyrirhuguð.
„Það er mikill metnaður lagður í skreytingar ár frá ári og maður sér alveg að það er ákveðið keppnisskap á milli gatna.“
Sindri segir mikið líf í bænum og hvetur fólk til að gera sér ferð á Selfoss og sækja hátíðina heim. Allir séu velkomnir.
„Það er mikið líf í bænum, mikið um að vera í miðbænum okkar fallega líka þannig það ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Við hvetjum alla til þess að koma, gera sér ferð á Selfoss. Þetta verður mjög skemmtilegt.“