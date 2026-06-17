Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg

Freyr Alexandersson hefur verið ráðinn þjálfari norska úrvalsdeildarfélagsins Rosenborg og skrifar undir samning við félagið til ársins 2029.
Frá þessu greinir Rosenborg á heimasíðu sinni núna í morgun.
Aðeins nokkrir dagar hafa liðið síðan að Frey var sagt upp störfum hjá Brann í sömu deild og var hann ekki lengi án starfs.
View this post on Instagram A post shared by Rosenborg Ballklub (@rosenborgballklub)
A post shared by Rosenborg Ballklub (@rosenborgballklub)
Norskir miðlar greindu frá því í gær að Freyr hefði átt fund með forráðamönnum Rosenborgar í Danmörku á dögunum og að ákvörðunin hvort að af samstarfinu yrði lægi hjá honum.
Freyr hefur ákveðið að stökkva á tækifærið. Rosenborg er sigursælasta félag Noregs frá upphafi en er að ganga í gegnum mikla lægð og er í fallsæti sem stendur í norsku úrvalsdeildinni.
Alfreð Finnbogason er yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu.
„Ég er þakklátur og stoltur yfir þeim mikla áhuga sem forráðamenn Rosenborgar sýndu mér. Samtöl okkar hafa verið heiðarleg, opinská og innihaldsrík. Ég hef fulla trú á því að saman getum við komið Rosenborg aftur á þann stað sem félagið á heima á,“ segir Freyr í yfirlýsingu Rosenborgar. Staða liðsins núna sé alvarleg og verði að taka á.
Alfreð er ánægður með að hafa landað Freysa í starfið.
„Við trúum því að hann sé rétti maðurinn fyrir Rosenborg og með sinni reynslu muni hann bæta við miklu hjá okkur.“
Freyr tekur með sér aðstoðarþjálfarann sinn trausta, Jonathan Hartmann til Þrándheims. Sá hefur starfað með Frey í Danmörku, Belgíu og Noregi.
Fréttin verður uppfærð.