Vestri mætir liði sem komst í umspil Meistaradeildarinnar Ágúst Orri Arnarson skrifar 16. júní 2026 15:18 Vestri má eiga von á hörkuleik í undankeppni Evrópudeildarinnar. vísir / diego Vestri mun mæta Qarabag frá Aserbaísjan í fyrstu umferð undankeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta. Vestramenn voru í pottinum þegar dregið var í höfuðstöðvum UEFA í dag, eftir að hafa unnið Mjólkurbikarinn á síðasta ári. Vestri féll svo niður í Lengjudeildina en mun spila að minnsta kosti fjóra Evrópuleiki í sumar. Vestri byrjar í undankeppni Evrópudeildarinnar en ef liðið fellur úr leik þar fer Vestri í undankeppni Sambandsdeildarinnar. Vestri mun spila fyrri leikinn á útivelli í Aserbaísjan þann 9. júlí en seinni leikinn á „heimavelli“ á Þróttaravellinum í Laugardal þann 16. júlí. Qarabag varð í öðru sæti í deildarkeppni Aserbaísjan á nýafstöðnu tímabili. Liðið lék í Meistaradeild Evrópu síðasta vetur og mætti til að mynda Chelsea og Liverpool. Qarabag komst í umspil um sæti í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar en steinlá þar gegn Newcastle, samanlagt 9-3. Lið Qarabag samanstendur að miklu leiti til af landsliðsmönnum Aserbaísjan, sem töpuðu 5-0 fyrir Íslandi á Laugardalsvelli síðasta haust. Liðin sem Vestri gat mætt voru eftirfarandi: Qarabag frá Aserbaísjan Ferencváros frá Ungverjalandi Sheriff Tiraspol frá Moldóvu Dynamo Kiev frá Úkraínu Hajduk Split frá Króatíu CSKA Sofia frá Búlgaríu Evrópudeild UEFA Vestri Mest lesið Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Fótbolti Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Fótbolti Athyglin mun meiri en Gunnlaugur með báða fætur á jörðinni Golf Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fótbolti Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Fótbolti „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Íslenski boltinn Segir raunhæft að Þjóðarhöllin verði risin árið 2030 Sport Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum Fótbolti Sterkasti læknir landsins Sport Gylfi gerði nýjan samning við Víking Íslenski boltinn Fleiri fréttir Vestri mætir liði sem komst í umspil Meistaradeildarinnar Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fá reynslubolta eftir skyndilegan brottrekstur Allt hnífjafnt í G-riðli eftir fyrsta leik Írans í Bandaríkjunum Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Sádi-Arabía - Úrúgvæ | Úr sandinum á stóra sviðið Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Stál í stál í Seattle Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Nýliðarnir náðu sögulegum úrslitum gegn Evrópumeisturunum á HM Varkár Van Dijk vill ekki sjá vatnspásur Rekinn eftir einn leik á HM Elta Manchester United allt næsta tímabil Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Amorim tekur við AC Milan Maður dagsins á HM: Bauðst að spila fyrir hitt liðið og á mág í landsliðinu Sjá meira