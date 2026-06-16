Fótbolti

Vestri mætir liði sem komst í umspil Meistaradeildarinnar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Vestri má eiga von á hörkuleik í undankeppni Evrópudeildarinnar.
Vestri má eiga von á hörkuleik í undankeppni Evrópudeildarinnar. vísir / diego

Vestri mun mæta Qarabag frá Aserbaísjan í fyrstu umferð undankeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta.

Vestramenn voru í pottinum þegar dregið var í höfuðstöðvum UEFA í dag, eftir að hafa unnið Mjólkurbikarinn á síðasta ári. Vestri féll svo niður í Lengjudeildina en mun spila að minnsta kosti fjóra Evrópuleiki í sumar.

Vestri byrjar í undankeppni Evrópudeildarinnar en ef liðið fellur úr leik þar fer Vestri í undankeppni Sambandsdeildarinnar.

Vestri mun spila fyrri leikinn á útivelli í Aserbaísjan þann 9. júlí en seinni leikinn á „heimavelli“ á Þróttaravellinum í Laugardal þann 16. júlí.

Qarabag varð í öðru sæti í deildarkeppni Aserbaísjan á nýafstöðnu tímabili. Liðið lék í Meistaradeild Evrópu síðasta vetur og mætti til að mynda Chelsea og Liverpool. 

Qarabag komst í umspil um sæti í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar en steinlá þar gegn Newcastle, samanlagt 9-3.

Lið Qarabag samanstendur að miklu leiti til af landsliðsmönnum Aserbaísjan, sem töpuðu 5-0 fyrir Íslandi á Laugardalsvelli síðasta haust. 

Liðin sem Vestri gat mætt voru eftirfarandi:

  • Qarabag frá Aserbaísjan
  • Ferencváros frá Ungverjalandi
  • Sheriff Tiraspol frá Moldóvu
  • Dynamo Kiev frá Úkraínu
  • Hajduk Split frá Króatíu
  • CSKA Sofia frá Búlgaríu
Evrópudeild UEFA Vestri

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