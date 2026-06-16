Fótbolti

„Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Lárus Orri Sigurðarson hefur verið í brúnni hjá Skaganum í eitt ár. 
Lárus Orri Sigurðarson hefur verið í brúnni hjá Skaganum í eitt ár.  Vísir/Anton Brink

Lárus Orri Sigurðarson, þjálfari ÍA, fannst sigur liðsins gegn Val í kvöld fyllilega sanngjarn og fannst liðið hæglega hafa getað skorað fleiri mörk. 

„Það tók svona 10-15 mínútur að átta okkur á pressunni hjá þeim. Eftir það fannst mér við eiga auðvelt með að koma okkur í góðar stöður og mér fannst við fá þó nokkur færi til þess að bæta mörkum við,“ sagði Lárus Orri Sigurðarson, þjálfari ÍA, að leik loknum.

„Ég var aldrei stressaður um að þeir myndu ná að jafna og mér fannst við eiga sigurinn fyllilega skilinn. Liðið er á flottum stað og það er stígandi í leik okkar að mínu mati,“ sagði Lárus Orri enn fremur.

„Mér fannst bragurinn á liðinu bara heilt yfir mjög flottur. Sóknarleikurinn er að smella hjá okkur og það að Gísli Eyjólfsson sé að komast í betra líkamlegt form eftir að hafa glímt við meiðsli á undirbúningstímabilinu á stóran þátt í því,“ sagði hann um spilamennsku liðs síns.

„Nú hef ég verið við stjórnvölinn hjá liðinu í eitt ár og mér finnst liðið og félagið vera á góðum stað. Það er stefnan að koma liðinu í toppbaráttu og mér finnst við á góðri leið með að ná því markmiði. Við höfum náð í 1,6 stig í deildinni að meðaltali eftir að ég tók við. Við eigum leiki við KR, Fram og Breiðablik í næstu leikjum og eftir þá leiki sést betur í hvaða stöðu við erum,“ sagði Lárus um stöðu mála.

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