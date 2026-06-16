„Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Hjörvar Ólafsson skrifar 16. júní 2026 23:21 Lárus Orri Sigurðarson hefur verið í brúnni hjá Skaganum í eitt ár. Vísir/Anton Brink Lárus Orri Sigurðarson, þjálfari ÍA, fannst sigur liðsins gegn Val í kvöld fyllilega sanngjarn og fannst liðið hæglega hafa getað skorað fleiri mörk. „Það tók svona 10-15 mínútur að átta okkur á pressunni hjá þeim. Eftir það fannst mér við eiga auðvelt með að koma okkur í góðar stöður og mér fannst við fá þó nokkur færi til þess að bæta mörkum við,“ sagði Lárus Orri Sigurðarson, þjálfari ÍA, að leik loknum. „Ég var aldrei stressaður um að þeir myndu ná að jafna og mér fannst við eiga sigurinn fyllilega skilinn. Liðið er á flottum stað og það er stígandi í leik okkar að mínu mati,“ sagði Lárus Orri enn fremur. „Mér fannst bragurinn á liðinu bara heilt yfir mjög flottur. Sóknarleikurinn er að smella hjá okkur og það að Gísli Eyjólfsson sé að komast í betra líkamlegt form eftir að hafa glímt við meiðsli á undirbúningstímabilinu á stóran þátt í því,“ sagði hann um spilamennsku liðs síns. „Nú hef ég verið við stjórnvölinn hjá liðinu í eitt ár og mér finnst liðið og félagið vera á góðum stað. Það er stefnan að koma liðinu í toppbaráttu og mér finnst við á góðri leið með að ná því markmiði. Við höfum náð í 1,6 stig í deildinni að meðaltali eftir að ég tók við. Við eigum leiki við KR, Fram og Breiðablik í næstu leikjum og eftir þá leiki sést betur í hvaða stöðu við erum,“ sagði Lárus um stöðu mála. Íslenski boltinn Besta deild karla ÍA Mest lesið Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Íslenski boltinn Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Íslenski boltinn Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Fótbolti Freyr ekki lengi án starfs? Fótbolti Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Fótbolti Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum Fótbolti Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Fótbolti Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Íslenski boltinn Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina Fótbolti „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Diljá Ýr komin í undanúrslit bikarsins Freyr ekki lengi án starfs? Amorim kynntur til leiks hjá AC Milan Stjarnan mætir Víkingi í undankeppni Sambandsdeildar Vestri mætir liði sem komst í umspil Meistaradeildarinnar Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fá reynslubolta eftir skyndilegan brottrekstur Allt hnífjafnt í G-riðli eftir fyrsta leik Írans í Bandaríkjunum Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Sádi-Arabía - Úrúgvæ | Úr sandinum á stóra sviðið Sjá meira