Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var eðlilega ánægður með sína menn eftir sterkan 2-0 sigur gegn KR í toppslag Bestu-deildarinnar í kvöld.
„Við bara spiluðum okkar leik. Mér fannst við vera agaðir og mér fannst við vera hrikalega öflugir í varnarleiknum og í pressunni okkar,“ sagði Sölvi í leikslok.
„KR-ingar eru virkilega góðir og erfitt að eiga við þá, en ég er virkilega stoltur af mínum mönnum og hvernig þeir tækluðu leikinn og komu inn í hann. Orkustigið var gott og við vorum að vinna boltann trekk í trekk í fyrri hálfleik sérstaklega. Ég er virkilega sáttur með fyrri hálfleikinn og hvernig við komum inn í hann. Við vorum að vinna hann hátt uppi á vellinum og fengum lítið af færum á okkur og mér fannst við vera með yfirhöndina. Það er erfitt að spila á móti KR-ingum. Þú vilt reyna að hafa stjórn á leiknum, án bolta líka, þannig að við þurftum að velja réttu augnablikin til að stíga á þá og setja pressuna. Mér fannst við gera það sérstaklega vel í fyrri hálfleik.“
„Það fer rosalega mikil orka í þetta og við sáum það alveg í seinni hálfleik að menn voru orðnir þreyttir. Kannski skiptir það máli að við vorum búnir að vera í bikarleik fyrir helgi en ekki þeir. En þá féllum við bara aðeins meira til baka, þéttum raðirnar og gerðum skiptingar í seinni háflleik og breyttum í fimm manna vörn. Við erum alveg sáttir með að verjast líka aðeins og mér fannst bara liðsandinn og hvernig menn börðust fyrir hvorn annan skila sigrinum og ég er virkilega stoltur af strákunum. Mig langar líka að nefna áhorfendur. Þeir eru mjög mikilvægir á svona augnablikum. Mikil orka í leiknum og þá standa þeir þétt við bakið á okkur. Líka þegar við byrjum að þreytast. Við keyrðum þetta saman í gegn.“
Þá segir Sölvi það hafa verið afrek út af fyrir sig að halda hreinu gegn þessu KR-liði, en Víkingur er fyrsta liðið til að gera það á tímabilinu.
„Já, það er alveg stórt afrek í hverjum leik að halda hreinu. Eins ogég segi þá bara spiluðum við okkar leik og vorum agaðir, þéttir og skipulagðir og gerðum virkilega vel. Ég er bara mjög sáttur með það,“ sagði Sölvi að lokum.