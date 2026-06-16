Stjarnan mætir Víkingi Götu frá Færeyjum í fyrstu umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar.-
Stjarnan öðlaðist þátttökurétt í undankeppninni með því að enda í þriðja sæti Bestu deildarinnar á síðasta tímabili.
Valur verður einnig í undankeppni Sambandsdeildarinnar en fer beint í 2. umferðina og fær ekki að vita sinn andstæðing fyrr en á morgun.
Víkingur Götu varð í 4. sæti færeysku deildarinnar á síðasta ári og er í 4. sætinu sem stendur. Liðið hefur tekið þátt í undankeppnum Meistara-, Evrópu- og Sambandsdeildarinnar á síðustu árum en aldrei náð alla leið, líkt og Stjarnan.
Fyrri leikur Stjörnunnar og Víkings fer fram í Færeyjum þann 9. júlí. Seinni leikur liðanna fer fram í Garðabænum viku síðar, 16. júlí.
Liðin sem Stjarnan gat fengið upp úr pottinum voru eftirfarandi:
Íslandsmeistarar Víkings höfðu ekki heppnina með sér þegar dregið var í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í dag.
Vestri mun mæta Qarabag frá Aserbaísjan í fyrstu umferð undankeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta.