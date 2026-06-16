Fótbolti

Stjarnan mætir Víkingi í undan­keppni Sambandsdeildar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Stjarnan er á leið í undankeppni Sambandsdeildarinnar. 
Stjarnan er á leið í undankeppni Sambandsdeildarinnar.  Vísir/Ernir

Stjarnan mætir Víkingi Götu frá Færeyjum í fyrstu umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar.-

Stjarnan öðlaðist þátttökurétt í undankeppninni með því að enda í þriðja sæti Bestu deildarinnar á síðasta tímabili. 

Valur verður einnig í undankeppni Sambandsdeildarinnar en fer beint í 2. umferðina og fær ekki að vita sinn andstæðing fyrr en á morgun.

Víkingur Götu varð í 4. sæti færeysku deildarinnar á síðasta ári og er í 4. sætinu sem stendur. Liðið hefur tekið þátt í undankeppnum Meistara-, Evrópu- og Sambandsdeildarinnar á síðustu árum en aldrei náð alla leið, líkt og Stjarnan.

Fyrri leikur Stjörnunnar og Víkings fer fram í Færeyjum þann 9. júlí. Seinni leikur liðanna fer fram í Garðabænum viku síðar, 16. júlí.

Liðin sem Stjarnan gat fengið upp úr pottinum voru eftirfarandi:

  • St Joseph's FC (Gíbraltar)
  • Levadia Tallinn (Eistland)
  • Differdange (Lúxemborg)
  • Víkingur (Færeyjar)
  • RFS (Lettland)
Sambandsdeild Evrópu Stjarnan

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