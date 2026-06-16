Fótbolti

Amorim kynntur til leiks hjá AC Milan

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Rúben Amorim átti afar erfitt uppdráttar hjá Manchester United en fær nú nýtt tækifæri hjá AC Milan.
Rúben Amorim átti afar erfitt uppdráttar hjá Manchester United en fær nú nýtt tækifæri hjá AC Milan. Getty/Jacob King

Rúben Amorim hefur tekið við störfum sem aðalþjálfari AC Milan í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Fimm mánuðir eru liðnir frá því að hann var rekinn frá Manchester United.

AC Milan tilkynnti komu Amorim á miðlum félagsins síðdegis en hann tekur við starfinu af Massimiliano Allegri, sem var rekinn eftir að hafa mistekist að stýra liðinu inn í Meistaradeildina.

Amorim skrifaði undir þriggja ára samning á San Siro og í tilkynningu AC Milan er hann sagður akkúrat það sem félagið leitaði að.

„Við höfum fylgst með Ruben í mörg ár. Ferill hans hjá Sporting hefur verið einstakur og passar fullkomlega við þann leikstíl sem við leitum að. Hann er einn fróðasti og nýstárlegasti þjálfari nýju kynslóðarinnar í Evrópu: Ungur, metnaðarfullur, með skýra sjálfsmynd og vel skilgreinda taktíska nálgun.

Ruben trúir á sóknarþenkjandi fótbolta með miklum krafti. Hugmyndafræði hans smellpassar við framtíðarsýn okkar og leiðtogahæfileikar hans, ásamt getu hans til að þróa leikmenn, hafa heillað okkur mjög. Við höfum trú á honum og erum himinlifandi að bjóða hann velkominn í félagið,“ sagði Gerry Cardinale, einn af eigendum AC Milan.

Ítalski boltinn

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