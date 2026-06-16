Amorim kynntur til leiks hjá AC Milan

Rúben Amorim hefur tekið við störfum sem aðalþjálfari AC Milan í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Fimm mánuðir eru liðnir frá því að hann var rekinn frá Manchester United.
AC Milan tilkynnti komu Amorim á miðlum félagsins síðdegis en hann tekur við starfinu af Massimiliano Allegri, sem var rekinn eftir að hafa mistekist að stýra liðinu inn í Meistaradeildina.
Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq— AC Milan (@acmilan) June 16, 2026
Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq
Amorim skrifaði undir þriggja ára samning á San Siro og í tilkynningu AC Milan er hann sagður akkúrat það sem félagið leitaði að.
„Við höfum fylgst með Ruben í mörg ár. Ferill hans hjá Sporting hefur verið einstakur og passar fullkomlega við þann leikstíl sem við leitum að. Hann er einn fróðasti og nýstárlegasti þjálfari nýju kynslóðarinnar í Evrópu: Ungur, metnaðarfullur, með skýra sjálfsmynd og vel skilgreinda taktíska nálgun.
Ruben trúir á sóknarþenkjandi fótbolta með miklum krafti. Hugmyndafræði hans smellpassar við framtíðarsýn okkar og leiðtogahæfileikar hans, ásamt getu hans til að þróa leikmenn, hafa heillað okkur mjög. Við höfum trú á honum og erum himinlifandi að bjóða hann velkominn í félagið,“ sagði Gerry Cardinale, einn af eigendum AC Milan.