Freyr ekki lengi án starfs?

Norskir miðlar greina frá því í dag að Freyr Alexandersson geti orðið þjálfari norska liðsins Rosenborg vilji hann það. Viðræður milli hans og félagsins séu í gangi.
Frá þessu greina bæði Bergens Tidende og Adresseavisen í dag og segist síðarnefndi miðillinn einnig hafa heimildir fyrir því að Freyr hafi fundað með forráðamönnum Rosenborgar í Danmörku á dögunum.
Ekki er langt síðan að Frey var sagt upp störfum sem þjálfari Brann í Noregi og miðað við nýjustu tíðindi eru líkur á því að hann verði ekki lengi án starfs.
Alfreð Finnbogason er yfirmaður knattspyrnumála hjá Rosenborg sem er sigursælasta félag Noregs frá upphafi.
Frægðarljómi félagsins hefur hins vegar ekki verið jafn mikill síðustu ár líkt og á gullaldarárum félagsins.
Rosenborg er sem stendur í fallsæti í norsku úrvalsdeildinni þegar að liðið hefur spilað ellefu leiki.
Freysi gerði góða hluti með Brann og þar áður vann hann kraftaverkastarf með bæði Kortrijk í Belgíu og Lyngby í Danmörku.
Hann kom Brann í úrslitaleik norska bikarsins og kom liðinu í Evrópukeppni.