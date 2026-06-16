Fótbolti

Diljá Ýr komin í undan­úr­slit bikarsins

Aron Guðmundsson skrifar
Diljá Ýr Zomers í leik með Brann 
Diljá Ýr Zomers í leik með Brann 

Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Diljá Ýr Zomers, er komin áfram í undanúrslit norska bikarsins ásamt liði sínu Brann sem vann 2-0 sigur gegn Lyn í átta liða úrslitum keppninnar í dag. 

Diljá byrjaði á varamannabekknum í leik dagsins en kom inn um miðbik seinni hálfleiks. Skömmu seinna gulltryggði Brann sigur sinn.

Það voru þær Amalie Eikeland og Brenna Lovera sem skoruðu mörk Brann í dag.  

Gengi Brann hefur verið frábært á tímabilinu. Liðið komið í undanúrslit bikarsins og situr á toppi norsku deildarinnar með níu stiga forskot. Enn ekki tapað leik.

Norski boltinn

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