Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Diljá Ýr Zomers, er komin áfram í undanúrslit norska bikarsins ásamt liði sínu Brann sem vann 2-0 sigur gegn Lyn í átta liða úrslitum keppninnar í dag.
Diljá byrjaði á varamannabekknum í leik dagsins en kom inn um miðbik seinni hálfleiks. Skömmu seinna gulltryggði Brann sigur sinn.
Það voru þær Amalie Eikeland og Brenna Lovera sem skoruðu mörk Brann í dag.
Gengi Brann hefur verið frábært á tímabilinu. Liðið komið í undanúrslit bikarsins og situr á toppi norsku deildarinnar með níu stiga forskot. Enn ekki tapað leik.