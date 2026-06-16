Gylfi Þór Sigurðsson segir að Víkingar hafi verið hungraðir í sigur gegn KR í toppslag Bestu-deildar karla í kvöld.
„Vörnin, hungrið og vinnusemin held ég,“ sagði Gylfi Þór er hann var spurður að því hvað hefði gert það að verkum að Víkingar unnu leikinn í kvöld.
„Þetta var ekkert fallegur leikur og við vissum að þetta yrði mjög erfitt varnarlega. KR-ingarnir spila mjög skemmtilegan bolta. Þeir eru með mikla orku, og senda mikið af sendingum. En ég held að skipulagið og það hvernig við lögðum leikinn upp varnarlega hafi verið það sem bjó til þann möguleika að geta unnið í dag. Seinna markið kemur bara frá okkur. Pressa og vinna boltann og fyrra markið kemur eftir horn. Þannig að já, vinnusemin og skipulagið varnarlega lagði grunninn að þessum sigri.“
Þetta var í fyrsta skipti sem KR skorar ekki mark síðan liðið mátti þola 7-0 tap gegn einmitt Víkingum á síðasta tímabili.
„Allir leikmenn í þessu liði okkar eru mjög duglegir. Við erum tilbúnir að leggja mikla vinnu á okkur varnarlega og þú þarft að vera hundrað prósent varnarlega á móti KR. Þú þarft að vera tilbúinn að hlaupa mjög mikið án boltans og síðan þegar þeir eru að koma með þessar fyrirgjafir þá erum við með menn sem eru tilbúnir að henda sér fyrir, blokka skot og skalla boltann í burtu. Það er bara skipulagið í liðinu sem gerir okkur kleift að vinna þá.“
Sigurinn þýðir að Víkingar eru nú með sex stiga forskot á toppi deildarinnar eftir ellefu umferðir. Gylfi segir að liðið þurfi þó að halda sér á jörðinni.
„Við þurfum bara að halda einbeitingu. Halda áfram að gera það sem við höfum verið að gera og hefur gert það að verkum að við höfum verið að vinna síðustu leiki. Við erum bara með það reynda leikmenn í hópnum að ég held að ef einhver fer að slaka á þá fær hann að heyra það.“
„Við verðum bara að halda áfram að byggja ofan á það sem við höfum verið að gera. Það skiptir engu máli að vera efstir í deildinni í júní. Við sáum það í fyrra. Þá vorum við langt frá toppnum á einhverju tímabili en þetta snýst um að toppa á réttum tíma og við ætlum að reyna að gera það,“ sagði Gylfi að lokum.