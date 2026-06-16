Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka

Frakkland byrjar heimsmeistaramótið á 3-1 sigri á Senegal en liðin mættust í I-riðli á New York New Jersey leikvanginum.
Yfirburðir Frakka voru nokkrir í leik kvöldsins en mörkin létu bíða eftir sér. Það var ekki fyrr en á 66.mínútu sem ísinn var brotinn. Það gerði Kylian Mbappé eftir stoðsendingu frá Michael Olise.
Varamaðurinn Bradley Barcola gerði síðan út um leikinn fyrir Frakka skömmu eftir að hann hafði komið inn á. Sending frá Adrien Rabiot inn fyrir vörn Senegal endaði hjá Barcola sem kom boltanum af miklu öryggi í netið.
Senegal eygði von um að stela stigi af Frökkum þegar að Ibrahi Mbaye minnkaði muninn fyrir liðið á fimmtu mínútu uppbótartíma.
Mbappé var hins vegar á öðru máli og aðeins nokkrum sekúndum eftir mark Mbaye hafði Mbappé bætt við þriðja marki Frakklands með skoti af löngu færi.
3-1 sigur Frakklands staðreynd. Frábær byrjun hjá lærisveinum Didier Deschamps. Frakkar mæta Írak í næsta leik sínum á mánudaginn kemur. Senegal mætir Noregi.