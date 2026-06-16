Fótbolti

Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar

Sindri Sverrisson skrifar
Roberto Lopes er mættur á sjálft heimsmeistaramótið og búinn að halda hreinu gegn Evrópumeisturum Spánar.
Roberto Lopes er mættur á sjálft heimsmeistaramótið og búinn að halda hreinu gegn Evrópumeisturum Spánar. Getty/Andrew J. Clark

Roberto Lopes vann við skrifstofustörf hjá banka í Dublin og spilaði sem áhugamaður hjá írska liðinu Bohemians en er nú mættur á stærsta svið fótboltans, HM, og stóð vaktina með stakri prýði í vörn Grænhöfðaeyja sem hélt Spáni í skefjum í gær.

Grænhöfðeyingar slógu í gegn á HM í gær með markalausu jafntefli við Spán sem er í 2. sæti heimslistans.

Fáir bjuggust við nokkru af Grænhöfðaeyjum á mótinu en Lopes, sem verður 34 ára á morgun, og félagar fögnuðu af innlifun eftir stigið sem þeir unnu sér inn í gær.

Lopes hefur áður rætt um það hvernig það kom til að hann var valinn í landslið Grænhöfðaeyja, þrátt fyrir að vera fæddur og uppalinn á Írlandi. Pabbi hans er frá Grænhöfðaeyjum og þetta ákvað Rui Águas, þáverandi landsliðsþjálfari þjóðarinnar, að nýta sér og sendi Lopes póst í gegnum LinkedIn árið 2018.

Lopes skilur hins vegar ekki portúgölsku og þegar hann sá póstinn fattaði hann ekki að þar var verið að bjóða honum að spila fyrir landslið Grænhöfðaeyja. Hann hélt einfaldlega að um ruslpóst væri að ræða eða eitthvað slíkt.

Níu mánuðum síðar fékk hann hins vegar aftur póst, í þetta sinn á ensku, og skildi þá loks hvernig var í pottinn búið. Lopes var þá fljótur að svara, baðst afsökunar á að hafa hundsað Águas til að byrja með og hefur verið hluti af landsliðinu síðan þá.

Þegar þetta gerðist var Lopes hættur að vinna í banka og orðinn atvinnumaður hjá Shamrock Rovers en þar hefur hann spilað frá árinu 2017 og mætti til að mynda Víkingi í undankeppni Meistaradeildar Evrópu fyrir tveimur árum. Hann var sömuleiðis kominn inn í lið Shamrock árið 2017 þegar það sló Stjörnuna út í forkeppni Evrópudeildarinnar.

Lopes, eða Pico eins og hann er kallaður, fékk háa einkunn fyrir frammistöðu sína gegn Spáni í gær og átti sinn þátt í því að Grænhöfðaeyjar eru nú þegar búnar að ná í sitt fyrsta stig. Næsti leikur liðsins er á sunnudagskvöld við Úrúgvæ og liðið mætir svo Sádi-Arabíu í lokaumferð riðlakeppninnar.

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