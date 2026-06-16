Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar Sindri Sverrisson skrifar 16. júní 2026 10:07 Roberto Lopes er mættur á sjálft heimsmeistaramótið og búinn að halda hreinu gegn Evrópumeisturum Spánar. Getty/Andrew J. Clark Roberto Lopes vann við skrifstofustörf hjá banka í Dublin og spilaði sem áhugamaður hjá írska liðinu Bohemians en er nú mættur á stærsta svið fótboltans, HM, og stóð vaktina með stakri prýði í vörn Grænhöfðaeyja sem hélt Spáni í skefjum í gær. Grænhöfðeyingar slógu í gegn á HM í gær með markalausu jafntefli við Spán sem er í 2. sæti heimslistans. Fáir bjuggust við nokkru af Grænhöfðaeyjum á mótinu en Lopes, sem verður 34 ára á morgun, og félagar fögnuðu af innlifun eftir stigið sem þeir unnu sér inn í gær. Lopes hefur áður rætt um það hvernig það kom til að hann var valinn í landslið Grænhöfðaeyja, þrátt fyrir að vera fæddur og uppalinn á Írlandi. Pabbi hans er frá Grænhöfðaeyjum og þetta ákvað Rui Águas, þáverandi landsliðsþjálfari þjóðarinnar, að nýta sér og sendi Lopes póst í gegnum LinkedIn árið 2018. Lopes skilur hins vegar ekki portúgölsku og þegar hann sá póstinn fattaði hann ekki að þar var verið að bjóða honum að spila fyrir landslið Grænhöfðaeyja. Hann hélt einfaldlega að um ruslpóst væri að ræða eða eitthvað slíkt. #FIFAWorldCup Oh wow. This is one of the craziest stories of this World Cup. Defender Lopes, who made a CRAZY block at the end to deny Spain, tells the story of how he got the callup to play for Cabo Verde.Thanks to LinkedIn 😅(Via FIFPRO)pic.twitter.com/6fTsTE30aS— Vinayakk (@vinayakkm) June 15, 2026 Níu mánuðum síðar fékk hann hins vegar aftur póst, í þetta sinn á ensku, og skildi þá loks hvernig var í pottinn búið. Lopes var þá fljótur að svara, baðst afsökunar á að hafa hundsað Águas til að byrja með og hefur verið hluti af landsliðinu síðan þá. Þegar þetta gerðist var Lopes hættur að vinna í banka og orðinn atvinnumaður hjá Shamrock Rovers en þar hefur hann spilað frá árinu 2017 og mætti til að mynda Víkingi í undankeppni Meistaradeildar Evrópu fyrir tveimur árum. Hann var sömuleiðis kominn inn í lið Shamrock árið 2017 þegar það sló Stjörnuna út í forkeppni Evrópudeildarinnar. Lopes, eða Pico eins og hann er kallaður, fékk háa einkunn fyrir frammistöðu sína gegn Spáni í gær og átti sinn þátt í því að Grænhöfðaeyjar eru nú þegar búnar að ná í sitt fyrsta stig. Næsti leikur liðsins er á sunnudagskvöld við Úrúgvæ og liðið mætir svo Sádi-Arabíu í lokaumferð riðlakeppninnar. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Fótbolti Athyglin mun meiri en Gunnlaugur með báða fætur á jörðinni Golf Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Fótbolti Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fótbolti „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Íslenski boltinn Segir raunhæft að Þjóðarhöllin verði risin árið 2030 Sport Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Íslenski boltinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar Fótbolti Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Íslenski boltinn Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Íslenski boltinn Fleiri fréttir Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fá reynslubolta eftir skyndilegan brottrekstur Allt hnífjafnt í G-riðli eftir fyrsta leik Írans í Bandaríkjunum Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Sádi-Arabía - Úrúgvæ | Úr sandinum á stóra sviðið Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Stál í stál í Seattle Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Nýliðarnir náðu sögulegum úrslitum gegn Evrópumeisturunum á HM Varkár Van Dijk vill ekki sjá vatnspásur Rekinn eftir einn leik á HM Elta Manchester United allt næsta tímabil Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Amorim tekur við AC Milan Maður dagsins á HM: Bauðst að spila fyrir hitt liðið og á mág í landsliðinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Landsliðsfyrirliðinn á leið í safaríferð til Tansaníu „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna „Ég ætla að halda mig til hlés“ Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Sjá meira