„Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ Hjörvar Ólafsson skrifar 16. júní 2026 23:28 Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, var sáttur við ýmislegt en hundfúll með annað í kvöld. Vísir/Guðmundur Hermanni Hreiðarssyni, þjálfara Vals, fannst dómarateymið gera afdrifarík mistök í tveimur stórum atvikum þegar lið hans laut i lægra haldi fyrir ÍA í kvöld. „Ég er að sjálfsögðu grautféll með niðurstöðuna en það er fjölmargt jákvætt sem við getum tekið út úr frammistöðunni. Við náðum upp góðri pressu og varnarleikurinn framarlega á vellinum sem við höfum verið að vinna í var mun betri en hingað til á tímabilinu,“ sagði Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, eftir leikinn. „Við unnum oft boltann á hættulegum stað og komum okkur í hættulegar stöður. Við fórum hins vegar illa með þær stöður og það vantaði herslumuninn upp á þegar hólminn var komið. Það er mjög svekkjandi að við höfum ekki náð að nýta þær stöður betur,“ sagði Hermann þar að auki. „Það sem er aftur á móti mesta svekkelsið eftir þennan leik er að það voru tvær stórar ákvarðanir hjá dómurunum sem féllu á móti okkur. Í fyrra lagi braut Viktor á Markus í markinu sem þeir skora og svo áttum við að fá pjúra víti þegar Albin er tæklaður niður,“ sagði hann svekktur. „Eins og áður segir er margt jákvætt sem við tökum úr þessum leik í næstu verkefni. Það er bara áfram gakk og lítið annað að gera en að dusta þetta tap strax af sér. Spilamennskan var flott þó uppskeran hafi því miður verið engin,“ sagði Hermann borubrattur. Íslenski boltinn Besta deild karla Valur Mest lesið Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Fótbolti Svona mun nýja Þjóðarhöllin líta út Sport Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Íslenski boltinn Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Íslenski boltinn Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Íslenski boltinn Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Fótbolti Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Íslenski boltinn Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Fótbolti Freyr ekki lengi án starfs? Fótbolti Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti Fleiri fréttir Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Diljá Ýr komin í undanúrslit bikarsins Freyr ekki lengi án starfs? Amorim kynntur til leiks hjá AC Milan Stjarnan mætir Víkingi í undankeppni Sambandsdeildar Vestri mætir liði sem komst í umspil Meistaradeildarinnar Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fá reynslubolta eftir skyndilegan brottrekstur Allt hnífjafnt í G-riðli eftir fyrsta leik Írans í Bandaríkjunum Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Sjá meira