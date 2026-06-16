Fótbolti

„Tvær stórar á­kvarðanir sem féllu á móti okkur“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, var sáttur við ýmislegt en hundfúll með annað í kvöld. 
Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, var sáttur við ýmislegt en hundfúll með annað í kvöld.  Vísir/Guðmundur

Hermanni Hreiðarssyni, þjálfara Vals, fannst dómarateymið gera afdrifarík mistök í tveimur stórum atvikum þegar lið hans laut i lægra haldi fyrir ÍA í kvöld.  

„Ég er að sjálfsögðu grautféll með niðurstöðuna en það er fjölmargt jákvætt sem við getum tekið út úr frammistöðunni. Við náðum upp góðri pressu og varnarleikurinn framarlega á vellinum sem við höfum verið að vinna í var mun betri en hingað til á tímabilinu,“ sagði Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, eftir leikinn.

„Við unnum oft boltann á hættulegum stað og komum okkur í hættulegar stöður. Við fórum hins vegar illa með þær stöður og það vantaði herslumuninn upp á þegar hólminn var komið. Það er mjög svekkjandi að við höfum ekki náð að nýta þær stöður betur,“ sagði Hermann þar að auki.

„Það sem er aftur á móti mesta svekkelsið eftir þennan leik er að það voru tvær stórar ákvarðanir hjá dómurunum sem féllu á móti okkur. Í fyrra lagi braut Viktor á Markus í markinu sem þeir skora og svo áttum við að fá pjúra víti þegar Albin er tæklaður niður,“ sagði hann svekktur.

„Eins og áður segir er margt jákvætt sem við tökum úr þessum leik í næstu verkefni. Það er bara áfram gakk og lítið annað að gera en að dusta þetta tap strax af sér. Spilamennskan var flott þó uppskeran hafi því miður verið engin,“ sagði Hermann borubrattur.

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