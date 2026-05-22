Sjálfstæðisflokkur býður Gylfa Þór upp í dans í Mosó Árni Sæberg skrifar 22. maí 2026 13:25 Gylfi Þór Þorsteinsson er eini bæjarfulltrúi Viðreisnar í Mosfellsbæ. Hilmar Gunnarsson leiðir fimm manna bæjarstjórnarflokk Sjálfstæðisflokksins í bænum. Vísir Sjálfstæðisflokkurinn í Mosfellsbæ hefur boðið Viðreisn til formlegra meirihlutaviðræðna í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna um liðna helgi. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Sjálfstæðisflokkurinn hafi hlotið fimm bæjarfulltrúa í kosningunum og sé stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreisn hafi fengið einn fulltrúa kjörinn. Saman gætu flokkarnir myndað meirihluta með sex fulltrúa af ellefu í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. D-listi Sjálfstæðisflokks hafi fengið 2.949 atkvæði og C-listi Viðreisnar 708 atkvæði. „Við erum þakklát fyrir það sterka umboð sem Sjálfstæðisflokkurinn fékk í kosningunum og tökum þeirri ábyrgð af auðmýkt. Okkar markmið er að mynda traustan og málefnalegan meirihluta sem getur hafist handa við að vinna að þeim verkefnum sem fram undan eru í bænum," er haft eftir Hilmari Gunnarssyni, oddvita Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ. Í kosningunum fengu sex framboðslistar fulltrúa kjörna í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Sjálfstæðisflokkurinn fékk fimm fulltrúa, Framsóknarflokkurinn tvo og Viðreisn, Vinir Mosfellsbæjar, Miðflokkurinn og Samfylking einn fulltrúa hver.