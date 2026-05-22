Meirihlutaviðræður tilkynntar í Mosfellsbæ í dag og Hildur hittir oddvita Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 22. maí 2026 13:05 Samkvæmt upplýsingum frá Hilmari Gunnarssyni oddvita Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ er von á tíðindum varðandi meirihlutaviðræður í dag. Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins hittir oddvita Viðreisnar, Framsóknarflokksins og Miðflokksins í dag. Vísir Von er á tíðindum frá Mosfellsbæ í dag varðandi meirihlutaviðræður í næstu bæjarstjórn samkvæmt oddvita Sjálfstæðisflokksins sem vann stórsigur í sveitarstjórnarkosningunum um helgina. Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokks í borginni hittir oddvita Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokksins í dag. Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig einum manni í Mosfellsbæ í nýliðnum sveitarstjórnarkosningum og er nú með fimm menn kjörna en alls eiga ellefu bæjarfulltrúar sæti í bæjarstjórn. Það nægir því flokknum að fá einn annan flokk með sér til að mynda meirihluta í bænum. Samkvæmt upplýsingum frá Hilmari Gunnarssyni oddvita Sjálfstæðisflokksins í morgun er von á tíðindum varðandi meirihlutaviðræður í dag. Síðasti meirihluti í bænum kolféll í kosningunum eða meirihluti Framsóknarflokks, Samfylkingar og Viðreisnar Mögulega meiri líkur á samstarfi við Viðreisn og Framsóknarflokkinn Ekki er ljóst hvort Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík muni tilkynna um meirihlutaviðræður í dag. Hún hitti nýkjörna borgarfulltrúa sína á fundi í gær til að fara yfir stöðu mála. Hildur hefur í vikunni rætt við oddvita Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknar um mögulegt meirihlutasamstarf. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu ræðir hún við oddvitana aftur í dag. Ýmsar vangaveltur eru uppi um hvernig meirihlutinn muni líta út. Spekingar sem fréttastofa hefur rætt við í dag telja að meiri líkur séu á Hildur tilkynni um meirihlutaviðræður við Framsókn og Viðreisn en Miðflokkinn. Hún þekki Björgu Magnúsdóttur frá gamalli tíð þegar þær voru samtíða í Versló og svo í stúdentapólitík og sem aðstoðarmann Einars Þorsteinssonar þegar hann var borgarstjóri. Þá sé greinilegt að vel fari á með Einari og Hildi. Mögulega lengra á milli við Miðflokk Mögulega sé lengra milli leikenda í Miðflokknum. Meðal þess sem hafi áhrif sé að stór hluti núverandi borgarstjórnarflokks Miðflokksins hafi hætt í Sjálfstæðisflokknum síðustu mánuði meðal annars vegna óánægju með áherslur Sjálfstæðisflokksins. Meðal þeirra eru Helgi Áss Grétarsson fyrrverandi varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem verður nú varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Þá hafi Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúar ákveðið að fara til Miðflokksins í mars að sögn vegna óánægju með áherslur Sjálfstæðisflokksins í borginni. Þá er vísað til bæklings Miðflokksins í Reykjavík sem hafi verið dreift fyrir sveitarstjórnarkosningarnar þar sem m.a. komi fram að Miðflokkurinn segi nei við borgarlínuskatti og þar að leiðandi borgarlínu. Bent er á í bæklingnum að Sjálfstæðisflokkurinn styðji hins vegar borgarlínu ásamt Vinstri. Þá kemur fram að Miðflokkurinn vilji hverfa frá stefnu borgarinnar um að fækka bílastæðum. Bent er á að vinstri flokkarnir hafi samþykkt það árið 2021 með stuðningi núverandi oddvita Sjálfstæðisflokksins eins og segir í bæklingnum. Bæklingur Miðflokksins í Reykjavík fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. 