Sér­sveitar­menn flugu til Ísa­fjarðar vegna vopnaðs manns

Agnar Már Másson skrifar
Anton Brink

Sérsveitarmenn flugu með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Ísafjörð á fimmtudagskvöld til þess aðstoða lögregluna í útkalli vegna vopnaðs manns í andlegu ójafnvægi í heimahúsi. Aðgerðin gekk vel, að sögn yfirlögregluþjóns, sem bætir við að taka þurfi á geðheilbrigðismálum fastari tökum.

Sérsveitarmenn voru fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar aðfaranótt föstudags vegna útkalls lögreglunnar á Vestfjörðum, sem hafði borist tilkynning þess efnis að maður sem var í annarlegu ástandi og vopnaður eggvopni væri að hóta að vinna sér skaða.

Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.

„Það var einstaklingur sem var með hníf og markmiðið var náttúrulega að tryggja öryggi hans og annarra. Þetta snerist um það og við vildum fá aðstoð frá sérsveit til þess að tryggja ástandið,“ segir Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum.

„En það tók okkur tvo tíma þar til sérsveitin var komin þannig að við þurftum að bregðast við með okkar viðbúnaði. Það fór bara vel. Við héldum ástandinu stöðugu þar til sérsveitin mætti.“

Hann segir að aðgerðin hafi gengið vel. Maðurinn, sem hafi verið um miðjan aldur, hafi handtekinn og fluttur í fangageymslu þar sem læknir hafi hlúð að honum, en hann hafði lítils háttar áverka.

Þetta er í annað sinn í mánuðinum sem sérsveitarmenn hafa verið fluttir með þyrlu út á land vegna vopnaðs manns í andlegu ójafnvægi. Hinn 8. maí brást sérsveit við útkalli í Vestmannaeyjum þar sem maður vopnaður eggvopni var í annarlegu ástandi og með ógnandi tilburði.

Spurður hvort honum þyki að lögreglan á Vestfjörðum þurfi frekari úrræði til að taka á slíkum málum svarar Hlynur:

„Við reyndar fáum mjög sífellda þjálfun í viðbragði við vopnuðu útkalli þar sem einstaklingar eru með vopn [...] og erum vel í stakk búin til þess. En það er auðvitað stundum nauðsynlegt að tryggja sig enn betur með aðstoð sérsveitar. Þeir eru auðvitað með enn ítarlegri þjálfun,“ segir hann og heldur áfram:

„Það sem ég vildi sjá eru meiri úrræði gagnvart fólki sem á við andlega vanheilsu að stríða, þannig að heilbrigðiskerfið sé betur í stakk búið til að takast á við andlega vanheilt fólk. Því að þetta er fyrst og fremst heilbrigðisverkefni, þau eru ekki minni veikindi heldur en líkamleg veikindi þannig að heilbrigðiskerfið verður að ná betur utan um það.“

