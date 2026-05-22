Verkefnið Sveitasæla hlaut Foreldraverðlaun Heimilis og skóla í ár. Verkefnið býður nemendum á unglingastigi tækifæri til að taka þátt í daglegum bústörfum á bænum Hrafnagili og þar kynnast nemendur íslenskum landbúnaði af eigin raun, taka þátt í fjölbreyttum verkefnum og öðlast dýrmæta reynslu af ábyrgð, samvinnu og tengingu við nærumhverfi sitt.
Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að verðlanin hafi verið afhent við hátíðlega athöfn í Herkastalanum í gær, 21. maí. Verðlaunin eru veitt árlega fyrir framúrskarandi foreldrastarf eða verkefni sem stuðla sérstaklega að öflugu samstarfi heimila og skóla.
Þar segir jafnframt að Fanný Guðbjörg, formaður foreldrafélags Hörðuvallaskóla, hafi verið útnefnd Dugnaðarforkur Heimilis og skóla 2026. Viðurkenningin er veitt einstaklingi sem hefur lagt fram sérstaklega mikið og óeigingjarnt starf í þágu nemenda og foreldra. Tekið var við tilnefningum frá almenningi og fór sérstök dómnefnd yfir innsendar tilnefningar áður en niðurstaða var ákveðin.
Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu, ávarpaði samkomuna og afhenti verðlaunin ásamt Jóhanni Gunnarsyni, formanni stjórnar Heimilis og skóla. Þá fluttu einnig ávörp Linda Hreiðarsdóttir, skrifstofustjóri í mennta- og barnamálaráðuneytinu, og Sigurður Sigurðsson, framkvæmdarstjóri Heimilis og skóla.
Við athöfnina söng Hallfríður Helga Arnórsdóttir, sigurvegari Söngvakeppni Samfés 2026. Segir í tilkynningunni að Heimili og skóli óski öllum þeim sem hlutu tilnefningu og verðlaunahöfum innilega til hamingju og þakki fyrir þeirra mikilvæga framlag til skólasamfélagsins.
Markmið Foreldraverðlauna Heimilis og skóla sé að vekja athygli á því fjölbreytta og öfluga starfi sem fram fer innan leik-, grunn- og framhaldsskóla landsins og þeim fjölmörgu verkefnum sem stuðla að jákvæðu samstarfi heimila, skóla og samfélags. Verðlaunin minni jafnframt á þann kraft sem felst í samvinnu og virkri þátttöku foreldra og skólasamfélagsins alls.