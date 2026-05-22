Tulsi Gabbard, yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar, tilkynnti um afsögn sína í dag. Eiginmaður hennar hefur greinst með sjaldgæft krabbamein.
Í bréfi til Donalds Trump Bandaríkjaforseta sem hún hefur birt á samfélagsmiðlum segir hún eiginmann sinn hafa nýlega greinst með sjaldgæft afbrigði af krabbameini í beini.
„Ég get ekki með góðri samvisku beðið hann um að takast á við þetta einan á meðan ég gegni þessu krefjandi og tímafreka starfi,“ segir hún í bréfinu.
I am deeply grateful for the trust President Trump placed in me and for the opportunity to lead @ODNIgov for the last year and a half. Unfortunately, I must submit my resignation, effective June 30, 2026. My husband, Abraham, has recently been diagnosed with an extremely rare… pic.twitter.com/PS0Dxp5zpd— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) May 22, 2026
Gabbard var lengi vel dyggur stuðningsmaður Trump og fékk hún embætti yfirmanns leyniþjónustunnar skömmu eftir að hann tók við embætti forseta. Á þessu ári hefur lítið farið fyrir henni og mun Trump hafa viljað losna við hana um tíð samkvæmt umfjöllun Reuters.
Við embætti Gabbard tekur Aaron Lukas staðgengill hennar sem settur yfirmaður leyniþjónustunnar.