Tulsi Gabbard lætur af em­bætti

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Tulsi Gabbard með Donald Trump forseta við innsetningu sína. EPA/JIM LO SCALZO

Tulsi Gabbard, yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar, tilkynnti um afsögn sína í dag. Eiginmaður hennar hefur greinst með sjaldgæft krabbamein.

Í bréfi til Donalds Trump Bandaríkjaforseta sem hún hefur birt á samfélagsmiðlum segir hún eiginmann sinn hafa nýlega greinst með sjaldgæft afbrigði af krabbameini í beini.

„Ég get ekki með góðri samvisku beðið hann um að takast á við þetta einan á meðan ég gegni þessu krefjandi og tímafreka starfi,“ segir hún í bréfinu.

Gabbard var lengi vel dyggur stuðningsmaður Trump og fékk hún embætti yfirmanns leyniþjónustunnar skömmu eftir að hann tók við embætti forseta. Á þessu ári hefur lítið farið fyrir henni og mun Trump hafa viljað losna við hana um tíð samkvæmt umfjöllun Reuters.

Við embætti Gabbard tekur Aaron Lukas staðgengill hennar sem settur yfirmaður leyniþjónustunnar. 

