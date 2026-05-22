Vildi að betur hefði verið staðið að uppsögnum hótelstarfsfólks Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 22. maí 2026 13:40 Davíð Torfi Ólafsson forstjóri Íslandshótela. Vísir/Egill Forstjóri Íslandshótela segir að hann hefði viljað standa betur að þeirri hópuppsögn hátt í þrjú hundruð starfsfólks Hilton og Natura hótela sem Berjaya stóð að og tilkynnt var um í gær. Hann hefði viljað halda starfsfólkinu betur upplýstu og fyrr. Þá gerir hann ekki ráð fyrir öðru en að ráða allt fólkið aftur til starfa. Næstkomandi þriðjudag verður öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótela sagt upp en starfsfólki var gert þetta ljóst á fundi í gær. Hótelin tilheyra keðju Iceland Hotel Collection Berjaya en ástæða uppsagnarinnar er tilfærsla hótelanna yfir til Íslandshótela. Leigusamningur Berjaya við Reiti rennur brátt út og munu Íslandshótel hefja rekstur í húsnæðunum 1. september næstkomandi. Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela, segir að betur hefði mátt standa að ferlinu. „Við höfum alveg verið skýr með það og viljum að það komi skýrt fram að við viljum koma fram við þetta fólk sem vinnur á hótelunum af virðingu. Við erum í góðu samtali við trúnaðarmenn á hótelunum, góðu samtali við stéttarfélögin og það er bara þannig að öllu þessu fólki verður gefinn kostur á að koma í samtal við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða allt þetta fólk inn.“ Hvernig brást fólkið við þegar það heyrði fregnir um að öllu starfsfólki yrði sagt upp? „Ég hef ekki sjálfur verið í viðtölum við fólkið en þetta er þannig að þetta lá fyrir, að þessi tímapunktur væri að koma en það má segja að mitt persónulega mat er það að við hefðum reynt að standa öðruvísi að þessu. Ef við hefðum verið þarna megin við borðið þar sem Berjaya er þá hefðum við reynt að upplýsa fólkið betur og fyrr en þeir velja að gera þetta svona og hafa sjálfsagt sínar ástæður fyrir því." Hann muni gera starfsfólkinu mjög auðvelt fyrir að komast í samband við Íslandshótel til að hefja ráðningarferlið. Davíð segir að ásýnd hótelanna muni breytast mjög þegar þau taka við rekstrinum. „Við erum að undirbúa það með reitum að fara í miklar endurbætur á báðum þessum hótelum og ætlum að hefja þær á næstu árum og þetta verður allt saman tekið í gegn," sagði Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela. Hótelin tilheyra í dag keðju Iceland Hotel Collection by Berjaya en uppsagnirnar eru liður í tilfærslu hótelanna tveggja yfir til Íslandshótela. 21. maí 2026 20:06 Endurráða alla 300 starfsmennina og setja þrjá milljarða í endurbætur ásamt Reitum Íslandshótel taka 1. september 2026 við rekstri tveggja af þekktari hótelum Reykjavíkur, þeirra sem hingað til hafa verið rekin undir nöfnunum Hilton Reykjavík Nordica og Reykjavík Natura Hotel. Samningur félagsins við fasteignafélagið Reiti, sem á húsin, gildir í rúm sautján ár og nær því hið minnsta fram til ársins 2043.